I velvet dress uniscono la raffinatezza della texture brillante al soft touch del tessuto più morbido che ci sia. Ecco i 15 modelli di cui innamorarsi





Morbido, setoso e avvolgente. Diamo il benvenuto nel nostro outfit - e prima ancora nel guardaroba - all’irrinunciabile di quest’inverno: l’abito in velluto!

C'è poco da fare, ci sono poche cose più chic di un velvet dress: perfetto una cerimonia invernale o un evento da party season, dà il meglio di sé proprio durante le feste!

Sia in lungo, corto o nella declinazione midi, affidatevi pure a un bell’abito di velluto e sarete le "reginette del ballo".

E non solo: questo tessuto si rivela tra i più versatili, adattandosi anche alle mise di tutti i giorni.

La palette cromatica più di tendenza è quella delle nuance scure.

Un abito in velluto nero è il classico intramontabile con cui non sbaglierete mai. Lo stesso vale per la tavolozza delle tinte autunnali: marroni, verdi scuri, grigi e bordeaux sono i colori must del velluto di quest’anno.

Ma le più romantiche che adorano le note confetto non devono rinunciarvi: anche il rosa cipria e l’azzurro carta da zucchero regalano look notevoli.

E i modelli? Nella velvet mania che impazza non ci sono regole, tutto va bene.

Un trend che fa innamorare le fashioniste è quello del blazer dress, ancora più elegante se declinato in velluto.

Invece per risultati più casual optate pure per l’abito a salopette in velluto, un vero caposaldo dello stile urban chic ultra femminile.

Per aiutarvi a trovare la vostra anima gemella di velluto, abbiamo selezionato 15 velvet dress per cui è facile perdere la testa. Come si può resistere? Impossibile.

BALMAIN Blazer dress in velluto.



Credits: Mytheresa







ESSENTIEL ANTWERP Abito con volant in velluto.



Credits: Farfetch







ETRO Abito in velluto a stampa.



Credits: Etro







H&M Abito salopette in velluto.



Credits: H&M







MANGO Abito lungo modello wrap dress.



Credits: Mango







MARELLA Abito in velluto midi con cintura.



Credits: Marella







MIU MIU Abito lungo con spalline in velluto.



Credits: Mytheresa







MOTIVI Abitino in velluto della collezione Smart Couture.



Credits: Motivi







PACO RABANNE Abito lungo in velluto a stampa.



Credits: Mytheresa







& OTHER STORIES Abito lungo in velluto.



Credits: & Other Stories







TOM FORD Tubino in velluto midi.



Credits: Mytheresa







TWINSET Abito in velluto con inserti in pizzo.



Credits: Twinset







MAX & CO. Abito in velluto modello chemisier con cintura.



Credits: Max & Co.







ZARA Abito in velluto stampato.



Credits: Zara