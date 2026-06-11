Gli abiti in pizzo Sangallo si confermano il nostro “mai più senza” dell’estate. Ecco i modelli che non vediamo l’ora di accogliere a braccia aperte nell’armadio.

Fanno capolino nel nostro guardaroba già al primo accenno d’estate e ora che la stagione calda è dietro l’angolo sono pronti a diventare i protagonisti dei nostri look quotidiani e a restare al nostro fianco da qui fino a settembre.

Voi avete già rispolverato i vostri abiti in pizzo Sangallo? Questi summer dresses dal gusto bon ton, realizzati in cotone leggero e contraddistinti da trafori e ricami romantici, sono tutto quello che ci serve per affrontare con la giusta dose di glamour anche le giornate da bollino rosso.

***Caldo record? Con questi 7 capi must-have potete creare look freschi, chic (e a prova di afa)***

Freschi, leggeri, femminili, versatili, sono il classico capo che da solo fa tutto il look, senza contare che hanno il grande potere di farci sentire un po’ in vacanza anche quando siamo ancora in città.

E considerando possono rivelarsi degli ottimi “partner in crime” in svariate occasioni, averne almeno un paio nell’armadio è sicuramente una buona idea.

Specialmente in una stagione in cui lo stile boho è tornato a dettare tendenza, i modelli dalle silhouette morbide e fluide, impreziositi da balze, ruches, ricami floreali o inserti in crochet, sono sicuramente la scelta giusta per cavalcare un po’ il trend. Ma anche gli abiti più semplici, con giusto qualche traforo che regala un effetto "vedo-non-vedo", sono assolutamente un grande sì.

Quanto ai colori, non c’è niente di meglio degli abiti in pizzo Sangallo total white per aggiungere all’istante un tocco super chic ai look estivi.

Mini per un weekend spiaggia, indossati semplicemente con una borsa in paglia, un cappello a tesa larga e un paio di jolly shoes. Midi per una giornata in città, abbinati a ballerine intrecciate e a una tote bag colorata. In versione maxi, sfoggiati con dei sandali gioiello e una it-bag preziosa, per le uscite della sera.

In circolazione ci sono modelli per ogni stile, budget e occasione: scoprite quelli che sono già finiti nel nostro radar.

Abiti in pizzo Sangallo: 7 modelli perfetti per l'estate

FARM RIO Abito midi in lino e viscosa

Credits: mytheresa.com

TOUT A COUP Abito midi con inserti in sangallo

Credits: farfetch.com

MAX MARA Abito in jersey in pizzo Sangallo

Credits: it.maxmara.com

H&M Abito in pizzo Sangallo con le spalline sottili

Credits: 2.hm.com

FAITHFULL Abito midi bianco d’ispirazione retrò

Credits: au.faithfullthebrand.com

ZARA Mini dress con le spalline ricamate

Credits: zara.com

MALINA Vestito lungo con le spalline sottili

Credits: zalando.it

Foto in apertura: GettyImage