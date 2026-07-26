Fresca, leggera, sempre cool: con la camicia oversize non si sbaglia mai! Ecco qualche spunto su come indossarla con stile quest’estate.

È una grande partner in crime durante le mezze stagioni, per stratificare i look e affrontare con nonchalance gli sbalzi di temperatura, ma la camicia oversize può rivelarsi una favolosa alleata anche in piena estate, per dar vita a mise dallo stile easy e rilassato.

Disinvolta ma incredibilmente chic, nonostante il suo potenziale sia spesso sottovalutato, è il classico pezzo passepartout che risolve al volo qualsiasi problema outfit.

***Non ci sono dubbi: di queste camicie si può proprio dire che "fanno il look"***

Perfetta in spiaggia così come in città, è fresca, leggera e così versatile da prestarsi a infinite possibilità di styling.

E se ciò che vi frena dal darle una chance anche in questa stagione è che non sapete mai come abbinarla in modo non banale beh, abbiamo individuato noi un paio di abbinamenti da provare quest’estate.

Come indossare facilmente la camicia oversize nel quotidiano? La cosa più furba da fare è giocare bene con le proporzioni. Essendo un capo dalla linea ampia e rilassata, infatti, dà il meglio di sé in abbinamento a gonne e pantaloni corti o dalla silhouette più asciutta.

In città, abbinata a una minigonna stampata a delle Friulane in tessuto leggero e a una borsa a mano dai colori delicati, si può letteralmente sfoggiare h24.

Nelle giornate da bollino rosso, basta portarla con dei pantaloni comodi e freschi e un paio di sandali rasoterra minimali per coniugare stile e freschezza nello stesso look.

Se anche in piena estate non sapete mai rinunciare ai vostri amati jeans, potete sceglierne un paio dal fondo svasato, da provare con la vostra camicia oversize preferita e dei sandali con la zeppa.

E perché non sfruttarla anche di sera o, in generale, con i look più raffinati. Con bermuda e infradito con il tacco, con longuette e mules dai toni neutri: basta poco per ottenere a occhi chiusi delle mise ricercate e super chic.

Pronte a fare il pieno di ispirazione? Ecco 5 look mix&match con la camicia oversize da ricreare quest’estate.

Come indossare la camicia oversize: 5 abbinamenti top per l'estate

01. Con minigonna a fiori e Friulane Mary Jane

Minigonna a stampa floreale LA DOUBLE J + Camicia azzurra oversize ARKET + Borsa a mano NIDO + Friulane in lino color carta da zucchero CAYUMAS

Credits: ladoublej.com/ arket.com/ nidobag.com/ cayumas.com

2. Con bermuda e infradito con il tacco

Bermuda in lino e cotone TRUSSARDI + Camicia stampata dal fit oversize ALÉMAIS + Borsa in pelle gialla SOFIA + Sandali infradito con il tacco MANGO

Credits: trussardi.com/ mytheresa.com/ sofianardi.com/ shop.mango.com

03. Con pantaloni in seta e sandali flat

Pantaloni a palazzo in seta CAINS MOORE + Camicia bianca oversize THE FRANKIE SHOP + Canotta in cotone a costine INTIMISSIMI + Sandali flat in pelle nude REFORMATION

Credits: courtesy of press office/ eu.thefrankieshop.com/ intimissimi.com/ thereformation.com

04. Con gonna a matita e mules

Gonna longuette nera PATRIZIA PEPE + Camicia oversize ricamata BIMBA Y LOYLA + Borsa a spalla in pelle martellata EUTERPE + Mules bianche con il tacco ZARA

Credits: patriziapepe.com/ farfetch.com/ euterpestudio.com/ zara.com

05. Con jeans e sandali con la zeppa

Jeans bootcut 7 FOR ALL MANKIND + Camicia oversize a righe ERMANNO SCERVINO + Borsa in rafia con dettagli in pell POLÉNE + Sandali con la zeppa in legno GIANVITO ROSSI

Credits: 7forallmankind.com/ farfetch.com/ it.polene-paris.com/ gianvitorossi.com