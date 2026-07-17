La presentatrice condivide su Instagram una serie di scatti, tra questi svela che il "best look" dell'estate ha per protagonista lui: un abito brow da mettere subito in wishlist

Benedetta Parodi, conduttrice tv amatissima si sta gode una piccola pausa nella calda estate italiana. Sul suo profilo Instagram ha postato alcune foto di lei in giro per la Versilia e tra escursioni, giti in città d'arte, piatti succulenti e letture del cuore, spunta un ottimo consiglio di stile che tutte possiamo seguire.







Si tratta di un abito lungo marrone, un maxi dress color caffè che fa venire voglia di vacanze al solo guardarlo ma che, in realtà potrebbe funzionare molto bene anche in città. Con una scollatura a V sul davanti e una, molto profonda sulla schiena, si conferma l'alternativa perfetta al classico abito nero, confermandosi il capo perfetto per vivere l'estate con eleganza.







Maxi dress marrone: l'alternativa più elegante al solito nero?

Il maxi abito marrone si prepara quindi a diventare il nostro jolly per l'estate 2026? Sembrerebbe di sì. Già da qualche stagione il marrone sta lentamente spodestando il nero, riprendendosi la scena a lungo negata. Complice il trend del "quite luxury", il marrone, nelle sue nuance più profonde come cioccolato, testa di moro e caffè, sembra l'opzione preferita delle fashioniste chic e Benedetta Parodi conferma la tendenza.



Ma come abbinare il abito lungo marrone in città? Con un paio di sandali flat o ciabattine, con ballerine in pelle intrecciata o anche un bel paio di tacchi, farà la sua bella figura. Portate sempre con voi una camicia in lino (meglio se in una tinta chiara o azzurra) da mettere in caso di aria condizionata aggressiva e accompagnate il tutto con gioielli e accessori dal tocco boho come bangles e collane lunghe per un effetto "sognando le vacanze"!





Se anche voi siete alla ricerca di un fresco maxi dress marrone da sfoggiare in queste torride settimane, abbiamo pronta per voi una mini selezione tutta da scoprire

STEFANEL



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IMPERIAL



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PARFOIS



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