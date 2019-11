Prepariamoci in tempo per le feste scegliendo un favoloso abito in pizzo!



M’ama, non m’ama, m’ama... Oggi dalla redazione di Grazia.it ci sentiamo romantiche!

Per questo abbiamo deciso di proporvi una splendida selezione di abiti delicati e sensuali in pizzo, da sempre emblema di femminilità.

Lasciamo al giorno lo stile grunge, street, punk o sporty perché di sera la parole chiave sono sogno ed eleganza, elementi perfettamente racchiusi nelle proposte total lace delle collezioni autunno inverno 19-20.

Ragazze, iniziate a prepararvi per tempo alla favolosa party season pre-natalizia scegliendo un abito in pizzo, il perfetto passepartout delle feste!





(Credits: Zalando)

L'abito in pizzo black di Desigual è arricchito da ricami che sottolineano i fianchi rendendolo ancora più femminile. Lo trovate su Zalando! #PizzoeRicami

(Credits: Manila Grace)

L'abito color block di Manila Grace è da grandi occasioni! Indossatelo in vista del party più importante. #PartytTime

(Credits: Zalando)

Con la proposta di una semplicità ed eleganza disarmante firmata Esprit non potrete sbagliare! #MinimalChic

(Credits: Twinset)

Il brand made in Italy Twinset ha fatto del pizzo una delle sue signature. Le proposte in collezione sono tante ma noi abbiamo scelto questo vestitino midi in rosa cipria con dettaglio di ricamo a uncinetto. Portatelo di giorno con gli anfibi per esaltarlo al massimo! #LaceLove

(Credits: Sisley Fashion)

L'abitino di Sisley è in rosso natalizio, un colore must di questa stagione. #RedLace

(Credits: Please Fashion)

La dimensione della sottoveste rispetto alla lunghezza del vestito crea in questo modello firmato Please Fashion un gioco di trasparenze dall'alto tasso di femminilità. #LaceGown

(Credits: Zalando)

Il color lilla continua a conquistarci; Se poi si parla di pizzo lilla come questa proposta di Lauren Ralph Lauren, beh, ancora meglio! #Lilac

(Credits: Self-Portrait)

Self-Portrait è un altro nome che ha fatto del pizzo, specialmente quello macramè, una vera filosofia e questo abitino bicolor in verde e nero ne è la prova! #MacramèLace

(Credits: Net-a-Porter)

Le fashion addicit con animo gipsy s'innamoreranno di questo splendido modello dello stilista Jonathan Simkhai. #GipsySoul

(Credits: Pinko)

Che dire, il tubino nero di Pinko con foulard incorporato è davvero impeccabile. #LittleLaceDress

(Credits: Sandro)

Il blazer dress continua ad essere uno dei modelli più amati del momento e questa versione in pizzo navy di Sandro è davvero originale e cool. #BlazerLaceDress

(Credits: Net-a-Porter)

DNA bohémien per l'abito in pizzo verde a contrasto con sottoveste nera e maniche extra sfrangiate del brand Romance Was Born. Disponibile su Net-A-Porter. #BohémianRapsody





(Credits: H&M)

Elegante e formale, l'abito di H&M è un must have da femme fatale da avere assolutamente. #SexyLace

(Credits: Zara)

L'abito di Zara può essere elegante e formale se indossato con tacchi in versione serale ma è perfetto anche "stravolto" con maxi orecchini, stivali e scialle con frange per un mix daily molto "old wild west". #StyleAsYouLike