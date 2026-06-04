Corti, midi o maxi: gli abiti in lino si confermano una delle nostre più grandi certezze. Scoprite i più belli della stagione nella nostra mini selezione.

Arriva l’estate e puntuali come sempre gli abiti in lino tornano a occupare un posto in prima fila nel nostro armadio.

Specialmente nelle giornate più roventi, quando coniugare nello stesso outfit comfort, stile e leggerezza sembra un’impresa impossibile, basta averne a disposizione almeno un paio per risolvere al volo qualsiasi dilemma fashion.

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E in effetti non esiste capo migliore per riuscire ad avere un look fresco, curato e super chic anche quando il termometro sfiora i 40° gradi.

Capo estivo per eccellenza, gli abiti in lino non mancano mai nel guardaroba per le vacanze al mare e anche solo indossati con un paio di ciabattine flat e una borsa in rafia assicurano grandi soddisfazioni.

Ma in realtà hanno un potenziale tutto da scoprire e scegliendo i modelli giusti è possibile sfruttarli sia in città, nel quotidiano, sia in quelle occasioni in cui è richiesto un look più elegante e ricercato.

I modelli a tinta unita, meglio ancora se declinati in colori chiari e versatili, sono un’ottima scelta durante il giorno. Mini dress dalla linea ad A, chemisier con la cintura in vita, maxi dress con scollo all’americana: le opzioni tra cui scegliere sono tantissime.

Ma nelle collezioni SS26 non mancano neanche varianti più femminili e chic, dalle fantasie floreali, con le maniche a sbuffo o con dettagli ricamati, perfette anche per party, uscite serali o cerimonie estive.

Scoprite alcuni dei più belli nella gallery a seguire.

Abiti in lino: 7 modelli perfetti per l'estate

GABRIELA HEARST Abito 100% lino con le maniche a sbuffo

Credits: mytheresa.com

COS Mini dress in lino

Credits: cos.com

ZARA Abito midi in lino con lo scollo a V

Credits: zara.com

FALCONERI Chemisier lungo senza maniche

Credits: falconeri.com

TWINSET Abito corto a fiori con l’orlo ricamato

Credits: twinset.com

OTTOD’AME Abito lungo con cintura in vita e scollo all’americana

Credits: ottodame.it

120% LINO Abito lungo a stampa jungle

Credits: eu.120percento.com

Foto in apertura: GettyImage