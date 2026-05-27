Non è davvero estate senza un bel paio di pantaloni bianchi: ecco i modelli su cui puntare a occhi chiusi quest'anno

Caposaldo essenziale del guardaroba della bella stagione, i pantaloni bianchi hanno la straordinaria capacità di non passare mai di moda. A ogni primavera, infatti, riappaiono puntuali negli e-commerce per poi invadere, nel giro di quelle poche settimane che precedono l’estate, social, street style e siti di shopping online con proposte adatte a ogni gusto ed esigenza.

D’altronde, quando le temperature iniziano a salire - e siamo stanchi di indossare sempre le solite gonne o i soliti shorts - i white pants diventano una scelta quasi obbligata per sopravvivere al caldo estivo.

Ma non per questo meno cool.

Versatili, leggeri e incredibilmente chic, i pantaloni di oggi spaziano dall’eleganza rilassata della villeggiatura mediterranea al minimalismo anni 2000, dove tagli sartoriali, silhouette ampie e fluide, tessuti naturali come lino e cotone e linee pulite convivono con vestibilità aderenti, tagli a vita bassa o dal gusto Y2K.

Dai modelli wide leg in lino a quelli a palazzo, passando per versioni a sigaretta e jeans dalle vibes anni ’70, fino ai capri pants e ai bermuda che seguono le tendenze del momento, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

E quindi è ufficiale: è finito il tempo in cui i pantaloni bianchi erano considerati esclusivamente “radical chic” o legati all’estetica un po’ pacchiana delle vacanze anni Duemila: oggi esistono milioni di alternative contemporanee e glam, grazie anche a dettagli interessanti e avant-garde come borchie, zip, cuciture a vista e lavorazioni particolari.

Da indossare in total white oppure in contrasto, ecco i nostri modelli preferiti per la summer season!

Pantaloni bianchi: i modelli perfetti per l'estate

Pantaloni in cotone con pieghe pressate & OTHER STORIES

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Jeans MANGO

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Pantaloni misto lino H&M

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Pantaloni con vita risvoltata BERSHKA

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Bermuda LA REDOUTE

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Pantaloni con pieghe MASSIMO DUTTI

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Pantaloni flare in cotone stretch MARELLA

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Pantaloni con orlo ricamato ZARA

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Capri con borchie PULL&BEAR

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Pantaloni in cotone iBLUES

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Pantalone in lino con elastico FORTE_FORTE

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Pantaloni ampi STRADIVARIUS

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