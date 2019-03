Matrimoni, cerimonie e nuovi party all’orizzonte? Ecco una selezione di abiti eleganti da puntare per vincere lo scettro di "best dressed" della serata!



È sempre così e la storia si ripete ogni anno: arriva la primavera, cominciano a fioccare gli inviti per matrimoni ,cerimonie o altre feste super eleganti e puntualmente ci ritroviamo davanti allo specchio in preda al panico, in attesa di un’illuminazione divina che ci aiuti a trovare il look giusto!

Ma perché ridursi all’ultimo minuto quando basta una bella sessione di shopping per risolvere il problema?

Se è vero che gli abiti da sera vengono sfruttati solo in rare occasioni e non sono versatili come little black dress, tubini & company, è altrettanto vero che investire su almeno un paio di vestiti eleganti, da tenere sempre pronti all’occorrenza, è l’unico modo per non farsi trovare impreparate ed essere certe di azzeccare il dress code.

La buona notizia è che, a meno che non si tratti di un matrimonio (circostanza in cui seguire i diktat del bon ton è altamente raccomandabile), quando si hanno in agenda cene, feste o eventi non particolarmente formali, ci si può sbizzarrire con i look da grand soirée.

Cosa puntare questa primavera-estate? Mini dress in tulle, abiti dai riflessi metallizzati, maxi dress in seta e poi ancora vestiti dalle fantasie floreali, abiti plissettati in chiffon, wrap dress in satin… la lista degli abiti da sera sui cui potete investire in questa stagione è praticamente infinita e non vi resta che scegliere in base al tipo di evento che avete in programma.

Se avete bisogno di un po’ di ispirazione, ecco 15 modelli che siamo certe vi ruberanno il cuore!





MANSUR GAVRIEL Abito midi in seta con maniche a sbuffo

Credits: farfetch.com





MARCHESA Abito midi in tulle con scollo profondo

Credits: modaoperandi.com





RALPH LAUREN Abito da sera blu polvere in seta

Credits: modaoperandi.com





JENNY PACKMAN Wrap dress bianco in satin

Credits: netaporter.com





MAX&CO. Abito in jersey laminato con micro plissé

Credits: it.maxandco.com





LANACAPRINA Wrap dress nero con cintura in vita

Credits: lanacaprina.it





SELF-PORTRAIT Maxi dress verde plissettato in chiffon

Credits: netaporter.com





ROKSANDA Maxi dress plissettato in satin

Credits: matchesfashion.com





ATELIER EME’ Mini dress in tulle con corpetto e gonna ampia

Credits: atelier-eme.it





GIAMBATTISTA VALLI Abito midi in silk chiffon a stampa floreale

Credits: modaoperandi.com





MISSONI Knit dress blu con scollo a V e riflessi metallizzati

Credits: matchesfashion.com





RACHEL ZOE Midi dress di paillettes con scollo sul retro

Credits: netaporter.com





OSCAR DE LA RENTA Maxi dress rosso in seta

Credits: mytheresa.com





KOCCA Maxi dress rosa con volant e spalline sottili

Credits: kocca.it