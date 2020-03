Alzi la mano chi non hai mai sognato di indossare un abito da sera in un’occasione speciale. Ecco i modelli per la primavera 2020.

Care Cenerentole, è arrivato finalmente il momento di uscire dalla comfort zone: abbandonate pure il caotico e anonimo look casual e… Bibbidi-bobbidi-boo trasformatelo, come per magia, in una raffinata mise da "Mille e una notte".

Infatti, a coronare il sogno da grand soiréè ci penseranno abiti da sera eleganti: lunghi o corti, hanno linee femminili e sinuose e catturano l'attenzione grazie a dettagli unici e speciali, come applicazioni gioielli.

Anche il classico tubino dal décolleté a cuore viene tempestato a profusione, con un effetto sparkling, da scintillanti cascate di paillettes dorate.

Ma la tendenza strizza gli occhi anche ai look per le feste, da perfetta party girl, con mini abiti dalla grande presenza scenica, ritmati da vanitosi volant e ruches, che avvolgono la silhouette in multi strati di tulle, organza e chiffon.



Voglia di un abito da sera firmato ma il portafogli non è della stessa idea? No panic: sono sempre più numerosi i siti che permettono di noleggiare vestiti favolosi (anche di grandi griffe) a prezzi vantaggiosi (come Drexcode o il servizio Please Don't Buy lanciato da TWINSET). Un'idea non solo economica ma anche eco-sostenibile.

Intanto, tic… tac… è scoccata l’ora X! Back to reality con la nostra selezione di abiti da sera eleganti più glamour che mai.

ESSENTIEL ANTWERP Abito nero con multi balze plissé e cintura in vita.

Credits: essentiel-antwerp.com

ANAYA WITH LOVE SU ZALANDO Maxi abito rosso con scollo a cuore.

Credits: zalando.it

ASOS Abito elegante incrociato davanti e decorato con frange in paillette.

Credits: asos.com

ATELIER EMÉ Vestito lugo full paillette silver.

Credits: atelier-eme.it

DIXIE Abito midi in tulle verde chiaro decorato con applicazioni floreali.

Credits: dixiefashion.com

ELISABETTA FRANCHI Mini abito in paillette fuxia con scollo a V.

Credits: elisabettafranchi.com

MANGO Abito lungo viola con arricciatura in vita.

Credits: shop.mango.com

LUISA SPAGNOLI Abito in chiffon con scollo all'americana.

Credits: luisaspagnoli.it

MOTIVI Vestito in georgette fantasia a stelle.

Credits: motivi.com

NENETTE MILANO Maxi dress color champagne decorato con paillette.

Credits: nenette.it

PATRIZIA PEPE Abito lungo doppio capo.

Credits: patriziapepe.com

PINKO Maxi abito in full paillette dorate.

Credits: pinko.com

WEILI ZHENG Mini abito mono spalla nero con rouche.

Credits: weilizheng.com

ZARA Vestito lungo verde in satin.

Credits: zara.com

PLEASE DON'T BUY signed by TWINSET Abito longuette in tulle degradé (a noleggio).



Credits: pleasedontbuy.com