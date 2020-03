Voglia di sperimentare nuovi mix cromatici? Questi 5 abbinamenti vi sorprenderanno e non vedrete l'ora di indossarli, credete a noi!

La primavera in arrivo ci mette addosso voglia di novità, di colori brillanti e vivaci, e di abbinamenti più audaci e insoliti ma davvero super cool. Combo cromatiche che forse non ci azzarderemmo a indossare d'inverno ma che nella bella stagione ci sembrano più opportuni che mai. A voi no?

Lasciatevi andare a questo desiderio di #solocosebelle - in questo periodo ne abbiamo particolarmente bisogno - e concedetevi una sferzata di energia e di buonumore con questi mix&match che abbiamo studiato appositamente per voi!

Protagoniste, neanche a dirlo, alcune delle nuance must have della PE 2020, dalle golose tonalità pastello alle tinte fluo, passando per colori intensi ed "evergreen" come il rosso, il ruggine e il bordeaux. Pronte a sperimentarli tutti?

ABBINAMENTO COLORI: VIOLA + LILLA

Vi ricordate che cosa vi avevamo detto a proposito del lilla? Eh sì, questa nuance delicata e romantica è tra i colori di cui non potrete proprio fare a meno questa primavera. E quando incontra il viola è amore a prima vista!

I nostri consigli per gli acquisti

T-shirt di cotone ZARA e minigonna ALICE+OLIVIA

Credits: zara.com, net-a-porter.com



ABBINAMENTO COLORI: RUGGINE + GIALLO FLUO

Non per continuare sul filone del "ve l'avevamo detto" ma in effetti, che le tinte fluo fossero un must della nuova stagione...ve l'avevamo proprio detto! Da "sdrammatizzare" con il ruggine per un effetto più sobrio e discreto che vi conquisterà, ne siamo certe.

I nostri consigli per gli acquisti

Bomber H&M e gonna midi plissé CHRISTOPHER JOHN ROGERS

Credits: hm.com, net-a-porter.com

ABBINAMENTO COLORI: BURGUNDY + AZZURRO

Una combo ben consolidata che rinnova il suo charme per la bella stagione, regalandoci all'istante un'aria femminile e raffinata. L'espediente ideale per poter sfoggiare il nostro adorato bordeaux (nuance considerata più cupa e invernale) anche in piena estate!

I nostri consigli per gli acquisti

Abito midi VELVET e blazer MAX MARA

Credits: mytheresa.com, net-a-porter.com

ABBINAMENTO COLORI: AVORIO + ARANCIONE

Altra combo, altra tendenza: l'arancione, per l'appunto, ossia la nuance più vitaminica dell'intera palette. Per renderla super chic, l'alleato giusto da far scendere in campo è l'avorio che da buona tonalità neutra "ne smorza un po' l'entusiasmo" e lo rende molto più portabile, dal mattino alla sera.

I nostri consigli per gli acquisti

Blusa TOPSHOP e pantaloni SOFIE D'HOORE

Credits: topshop.com, farfetch.com

ABBINAMENTO COLORI: ROSA + ROSSO

Last but not least, ecco a voi l'abbinamento che si ama oppure si odia ma che certo non lascia mai indifferenti. Parliamo dell'accoppiata rosa + rosso. Noi, se non si fosse capito, lo amiamo alla follia e lo troviamo glamour al punto giusto. Basta solo portarla con un pizzico di disinvoltura e il gioco è fatto!

I nostri consigli per gli acquisti

Camicia con fiocco MANGO e gonna PIECES

Credits: shop.mango.com, zalando.it