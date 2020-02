Giallo, rosa, verde, arancio..le nuance fluo illumineranno di glamour il vostro guardaroba primaverile. Pronte a un'iniezione di colore?

Non c'è nulla di meglio, per lasciarsi alle spalle il grigiore invernale, che fare il pieno di colore, siete d'accordo?

Se poi la palette prescelta ha a che fare con nuance brillanti come quelle fluo, l'effetto è ancora più immediato. Sì, perché le tonalità neon sono la sferzata di energia che vi serve per rinnovare il guardaroba in vista della primavera.

Verde lime, giallo evidenziatore, rosa shocking o arancio: quale di questi colori è più nelle vostre corde (fashion)?

Naturalmente, essendo un trend piuttosto appariscente (e non sempre facile da indossare), se non vi sentite di puntare sul total look, avrete tutta la nostra comprensione, ci mancherebbe.

Del resto questi colori si sposano alla perfezione anche con tanti altri più soft, per un contrasto che renderà le vostre mise speciali.

Per sdrammatizzarli a dovere, le strade sono due. Scegliere un solo capo (dal blazer alla t-shirt, dai pantaloni a palazzo alla gonna plissé) e mixarlo con pezzi casual come un paio di jeans o in generale con il denim. Oppure puntare sugli accessori, la scelta ideale per illuminare, ad esempio, un outfit in total white. Via libera quindi anche a borse e scarpe!

Pronte a fare il pieno di positività e glamour? Ecco i must have fluo della PE 2020!

Blusa ALEXACHUNG

Credits: net-a-porter.com

Tubino drappeggiato DOLCE&GABBANA

Credits: net-a-porter.com

Pumps CHRISTIAN LOUBOUTIN

Credits: net-a-porter.com

Borsa a tracolla TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Gonna a pieghe PRADA

Credits: net-a-porter.com

Blazer doppiopetto VERSACE

Credits: net-a-porter.com

Blusa con balza MANILA GRACE

Credits: manilagrace.com

Giacca con ruches ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni a vita alta BALENCIAGA

Credits: net-a-porter.com

Sandali stampa cocco CAFENOIR

Credits: cafenoir.it

Camicia con taschino LES RÊVERIES

Credits: net-a-porter.com

Giubbino in denim PENCE 1979

Credits: pence1979.com

Minidress GLIMMED

Credits: glimmed.it

Borsa GABS

Credits: gabs.it

Blusa con maniche a sbuffo GIAMBATTISTA VALLI

Credits: net-a-porter.com

Pumps con fibbia TOPSHOP

Credits: topshop.com

Costume due pezzi FISICO

Credits: fisico.it

Zaino Pashbag by L’ATELIER DU SAC

Credits: atelierdusac.com

T-shirt HELMUT LANG

Credits: net-a-porter.com