Intenso, vibrante e sofisticato: il viola Amethyst Orchid è uno dei colori proposti da Pantone per la primavera in arrivo (e noi lo amiamo già alla follia!)

Il nome è il mix di una pietra preziosa (l'ametista) e di un fiore bellissimo (l'orchidea). Amethyst Orchid, per l'appunto: un viola brillante che promette di lasciare il segno nel nostro guardaroba primaverile.

Non a caso Pantone, azienda leader del colore, l'ha descritto così: "la sfumatura floreale dell'orchidea ametista introduce un tocco unico". E in effetti questo colore vibrante, sensuale e al tempo stesso sofisticato non passa certo inosservato e sa regalare a chiunque lo indossi carattere e tanto tanto charme.

Se il total look vi sembra un po'eccessivo, vi comprendiamo perfettamente: indossarlo con disinvoltura non è proprio facilissimo. Ma tranquille perchè potete puntare anche su un solo capo o su un accessorio, il giusto compromesso per "cavalcare il trend" e dare un twist anche all'outfit più semplice.

Noi nel dubbio abbiamo selezionato una serie di pezzi declinati su questa tonalità irresistibile pronti per essere messi nel carrello degli acquisti: lasciatevi tentare!

Blazer corto con bottoni dorati ZARA

Credits: zara.com

Minigonna in coordinato ZARA

Credits: zara.com

Pullover in maglia traforata PRADA

Credits: mytheresa.com

Abito midi in pizzo ZIMMERMANN

Credits: mytheresa.com

Sneakers di tela con para alta H&M

Credits: hm.com

Tubino in pizzo MADAM T

Credits: zalando.it

Camicia con drappeggi VERSACE

Credits: mytheresa.com

Longdress a fiori BERNADETTE

Credits: mytheresa.com

Camicia con ricami in pizzo JUDY ZHANG

Credits: judyzhang.nyc

Jogger pants PIECES

Credits: zalando.it

Pumps glitter con tacco scultura AMINA MUADDI

Credits: mytheresa.com

Mini bag in raso EÉRA

Credits: mytheresa.com