La stampa più fresca e golosa della stagione? Quella tutti frutti! E noi abbiamo già messo gli occhi su una ricca selezione di capi e accessori con questa fantasia!

Fiori, righe, pois, quadretti: specialmente in questo periodo dell’anno non possiamo proprio lamentarci. Durante la stagione calda possiamo infatti contare su una grandissima varietà di fantasie multicolor per dare un tocco vivace e frizzante ai nostri daily look.

Ma tra loro ce n’è una in particolare che ha il potere di farci venire all’istante gli occhi a cuoricino e per la quale, dobbiamo ammetterlo, abbiamo un debole: la stampa tutti frutti!

Una fantasia fresca, colorata e golosissima a cui non sappiamo proprio resistere e che, puntuale come sempre, anche quest’estate non si è fatta di certo attendere ed è tornata a conquistare le collezioni di grandi e piccoli brand.

Limoni, ciliegie, angurie, fragole: non c’è niente di meglio per rinfrescarsi e combattere l’afa estiva. E con la moda tutti frutti ora possiamo portare una buona dose di freschezza anche nel nostro guardaroba!

Se i look divertenti e colorati sono il vostro pane quotidiano, sarete felici di sapere che la stampa tutti frutti domina su gonne, shorts, top, jeans e persino su capi più formali come camicie e abiti.

Se invece preferite seguire il trend a piccole dosi, potete benissimo puntare su scarpe, borse, cappelli, gioielli o altri piccoli accessori per creare look che fanno subito estate!

Pronte a fare il pieno di energia? Ecco una selezione di pezzi "tutti frutti" che già solo a guardarli fanno subito venire il buonumore!

MUZUNGU SISTERS Abito in lino con cintura in vita e ciliegie stampate

MAX&CO. Top incrociato dietro con stampa agrumi

ALIITA Collana tutti frutti con catena veneziana

ALEXANDRA MIRO Gonna midi in cotone con stampa limoni

GANNI Mini bag a sacchetto con perline e applicazioni di banane

PAUL SMITH Camicia a righe con stampa limoni

KATE SPADE Shorts morbidi con le pesche

AQUAZZURA Sandali tutti frutti con perline colorate

YAS Vestito incrociato con la stampa delle fragole

PANDORA Charm con pendente a forma di spicchio di limone

SPORTMAX T-shirt bianca con ricamo di paillettes

DESIGUAL Shorts di jeans a stampa "tutte pesche"

SKINNY DIP LONDON Tote bag in crochet con decorazioni a forma di fragole

H&M Cappello alla pescatora con la stampa di limoni

BAUM UND PFERDGARTEN Gonna midi in satin con stampa ciliegie

REFORMATION Jeans bianchi dritti con stampa tutti frutti

ALISON LOU Mono orecchino a forma di anguria in oro 14kt

