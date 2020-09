È tempo di sport: da dove iniziare per la remise en forme? Dal look ovviamente! Tanti capi tecnici e alla moda vi aspettano.

Settembre è il mese ideale per decidere di riprendere (o cominciare) a fare sport quindi vi vogliamo pronte e scattanti ma soprattutto stilose!

E se l’allenamento è molto importante per raggiungere i target che ci siamo prefissate non è da meno l’active wear (o più semplicemente l’abbigliamento sportivo), utile anche per sentirsi bene e a proprio agio (e diciamocelo: un bel completo nuovo ci invoglia ancora di più!).

Ma attenzione, non parliamo solo di capi belli da indossare ma anche di pezzi altamente "performanti"! Infatti, tra gli essential per lo spinning, corsa o fitness, troviamo i leggings dalla linea aderente ma traspiranti e "shaping" in tessuto fantasia o più semplicemente nel classico black & white da abbinare a contrasto con t-shirt o crop top dagli accenti fluo. Non mancano poi le versioni nei toni pastello: verde menta, carta da zucchero e lilla, sono l'ultima tendenza in fatto di abbigliamento da yoga o pilates, ad esempio.

Capitolo a parte meritano le nuove collezioni di sneakers dal design contemporaneo e post moderno, progettate per garantire le più alte performance.

E se lo stile passa da uno squat non resta che accettare la sfida! Carpe diem!



Nella selezione troverete i capi training più cool del momento. Come on, let’s go!

PUMA Maglia a maniche lunghe in tessuto elasticizzato.

Credits: eu.puma.com

TOMMY HILFIGER Top bordeaux a sostegno leggero.

Credits: it.tommy.com

LOTTO Pantaloni athletica classic con logo laterale.

Credits: lotto.it

NIKE Sneakers revolution 5 scarpe da running in morbida schiuma.

Credits: nike.com

UNDER ARMOUR Top aderente in tessuto ultra leggero.

Credits: underarmour.it

DECATHLON Pantaloncino 2 in uno per pilates.

Credits: decathlon.it

ADIDAS Leggings ultra fit con motivo floreale.

Credits: adidas.it

REEBOOK Scarpe mega flexagon per fitness e training.

Credits: reebook.it

FREDDY Pantaloncino corto per il training.

Credits: freddy.com

OYSHO Canotta nera con trafori a laser.

Credits: oysho.com

CHAMPION T-shirt bianca a maniche corte.

Credits: championstore.com

KENZO Felpa verde menta con logo centrale.

Credits: kenzo.com