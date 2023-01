Tecnici, colorati e super cool. Vi presentiamo la nostra selezione con i capi fitness da aggiungere al vostro guardaroba sportivo di cui non potrete più fare a meno

Possiamo dirlo: il "rientro" in palestra dopo le feste natalizie è davvero impegnativo. Ricostruire le basi del nostro benessere però non sarà difficile, specialmente se ad aiutarvi avrete a disposizione capi dell'abbigliamento fitness e tecnici che vi permetteranno di correre, o muovervi nella maniera più comoda ma anche cool possibile. Piegamenti, plank, stretching, non saranno un problema.. (ok, forse solo un pochino) ma la selezione che abbiamo preparato per voi con i capi sportivi più interessanti del momento vi farà venir voglia di correre ad allenarvi.

Tornare a fare attività fisica inoltre può essere fisicamente e mentalmente impegnativo, soprattutto quando si è indecisi su quale look puntare! Alzi la mano infatti chi di noi non si è mai trovato a chiedersi cosa indossare per andare in palestra. Non c'è da preoccuparsi, la soluzione ve la diamo noi, sempre con un occhio puntato sullo stile, che (anche in questa occasione) non guasta mai!

Per non sbagliare, abbiamo sbirciato tra le proposte sportswear ideate dai brand, raccogliendo per voi capi comodi e performanti sì, ma super cool, per una combinazione perfetta che darà ai vostri allenamenti una marcia in più!

Tra le novità assolute c'è le nuova linea SS23 di Bra e leggings lanciata da Adidas, studiata ad hoc per una corretta vestibilità e per aumentare la performance. Dal materiale elasticizzato con tensione e ritorno in quattro direzioni, alla completa regolabilità, la collezione permette di vivere lo sport al massimo delle potenzialità.

Abbiamo stuzzicato la vostra curiosità? Continuate a leggere per scoprire tutte le novità sportive che soddisferanno ogni vostra esigenza, di movimento, ma soprattuto di stile!

ADIDAS BRA & LEGGINGS SS23

Credits: Courtesy of Press Office

ALO YOGA

Credits: mytheresa.com

MICHAEL KORS X ELLESSE

Credits: farfetch.com

LA DOUBLEJ

Credits: ladoublej.com

NIKE

Credits: nike.com

OYSHO

Credits: oysho.com

SCARPA

Credits: Courtesy of Press Office

REEBOK

Credits: reebok.it

UNDER ARMOUR

Credits: Courtesy of Press Office

TRIUMPH

Credits: triumph.com

PUMA

Credits: puma.com

PATAGONIA

Credits: patagonia.com

SO WHAT

Credits: Courtesy of Press Office

NEW BALANCE

Credits: newbalance.it

FILA

Credits: zalando.it

BEGOOD

Credits: Courtesy of Press Office