Come rinnovare il look da ufficio? Puntando su questi 10 must have



Una nuova esperienza lavorativa, una promozione o semplicemente la voglia di cambiare: possono essere tanti i motivi che ci portano a voler rivalutare l'abbigliamento da ufficio.



L'office look ha dei canoni che, in base alla professione che si svolge, possono essere più o meno rigidi: non tutte sono infatti "costrette" al tailleur, tantomeno al tacco spillo, ed è questo che può far sembrare complicato dare una "scossa" al proprio guardaroba settimanale.



In realtà, rinnovare il proprio stile monday-to-friday può essere davvero semplice. E per farlo basta chiedere aiuto a 10 capi e accessori must have che, se abbinati nel modo giusto, vi faranno tornare alla scrivania con un aspetto tutto nuovo.





KITTEN HEELS







Non tutte le donne amano il tacco 10 e soprattutto, non è detto che sia adatto a tutti gli ambienti di lavoro e a tutti i momenti del giorno. Talvolta un tacco vertiginoso può essere fuori luogo quindi la soluzione per ingentilire il look senza eccessi è un kitten heel. Tacco basso, non oltre i 5 cm, sottile, perfetto con un jeans come con un completo o una gonna al ginocchio.









PRADA Pumps tacco 5cm in suede marrone.



Credits: Mytheresa.com











LA CAMICIA





Non si può pensare a un look chic senza tirare in ballo la camicia, capo essenziale per chi vuole ottenere abbinamenti eleganti in un batter d'occhio. Classica, bianca o oxford, o in versione blusa morbida, in seta: scegliete quella che fa per voi ma ricordate sempre di stirarla in modo impeccabile!





VICTORIA BECKHAM Camicia over in cotone chambray.



Credits: Net-a-porter.com











IL TAILLEUR O COMPLETO





Quando si pensa all'ufficio è facile immaginare il completo, il classico tailleur che è sinonimo di formalità ed eleganza. Non c'è niente di più vero: giacca e gonna, o giacca e pantalone, sono oggi più che mai un trend fortissimo grazie alle nuove varianti più over, rilassate, con pantaloni a vita alta o a palazzo.





ZARA Completo blazer e pantalone con trama check.



Credits: Zara.com











IL BLAZER





Se non siete amanti del coordinato, potete puntare solo sulla giacca. Un blazer o una giacca tradizionali possono rendere anche l'abbinata jeans + t-shirt incredibilmente raffinata.

JOSEPH Blazer in cashmere con chiusura a due bottoni.



Credits: Mytheresa.com











UNIFORME CHIC





Il consiglio office-look per antomasia è creare una propria uniforme distintiva, cosa che oltre a caratterizzarvi renderà anche più semplice la sveglia al mattino. Tra quelle che preferiamo c'è la combo pantalone a palazzo (attenzione, non cropped!) o a sigaretta con un semplice pullover. Girocollo, a V, dolcevita: scegliete la variante che vi fa sentire più bene e il look è fatto.





H&M Pullover in cotone Coscious e pantaloni chinos ampi in cotone.



Credits: hm.com











LA BORSA A SPALLA





Tracolle e zainetti vi fanno sentire delle eterne scolarette? Scegliete una borsa a spalla. Tote se vi piacciono grandi, medie se volete semplicemente dare un allure da donna in carriera al vostro look.





MANSUR GAVRIEL Borsa a spalla in pelle con interno a contrasto.



Credits: Net-a-porter.com











L'OROLOGIO





L'avvento dello smarphone ha portato con se un fiume di "non mi serve l'orologio, guardo l'ora sul telefono". Male. Perché chi ha gusto e classe, a un bell'orologio non intende rinunciare.





JAEGER-LeCOULTRE Orologio Reverso classico in acciaio.



Credits: Net-a-porter.com











STRINGATE E MOCASSINI





Abbiamo parlato di tacchi, che giustamente non possono piacere a tutte. L'upgrade perfetto, da una sneakers o una scarpa flat senza pretese, sono le stringate o i mocassini. Più raffinate delle ballerine, sono un essenziale del power dressing.





TOD'S Mocassino classico Penny nero.



Credits: Nordstrom.com











L'ABITO





Facile, veloce, lo metti e il look è fatto. Un vestito è la soluzione al look da ufficio, rende immediatamente eleganti e in ordine. Se in passato era il tubino il più gettonato, oggi vanno molto gli chemisier o i wrap dress con cintura da annodare in vita.







DIANE VON FURSTENBERG Abito wrapped a righe colorate.



Credits: Stylebop.com











GLI OCCHIALI DA VISTA



Chi passa molto tempo davanti a un computer può risentirne. Perché non armarsi di un paio d'occhiali con lenti schermate che proteggono da luci fastidiose? E che danno anche un tocco intellettuale in più.





SAINT LAURENT Occhiali da vista in metallo e acetato a effetto tartarugato.



Credits: Farfetch.com