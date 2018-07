In partenza per la montagna? A fare la valigia ti aiutiamo noi! Ecco gli indispensabili da non dimenticare.



Temperature più clementi, paesaggi mozzafiato, pace assoluta: cosa c’è di meglio di una vacanza ad alta quota, lontano dal caos e dall’afa cittadina, per ricaricare le energie e rigenerarsi dopo un anno stressante e impegnativo?

Tra passeggiate nei boschi, escursioni e momenti di relax i presupposti per una vacanza perfetta ci sono tutti, ma chi ha prenotato qualche giorno in montagna e si appresta a partire ha prima un’altra cosa importante da fare: provvedere ai bagagli.

C’è chi trema al solo pensiero, ma la verità è che preparare la valigia per la montagna è più facile di quanto si possa pensare: non servono chissà quali capi e accessori e basta solo scegliere quelli giusti per non dover rinunciare allo stile neanche in vacanza.

Cosa non può assolutamente mancare? Dal parka allo zaino in tessuto, dalla felpa con il cappuccio alle sneakers: ecco i 10 must-have da non dimenticare!









STUTTERHEIM Parka verde con cappuccio

Credits: farfetch.com





RE/DONE Mom jeans a vita alta

Credits: netaporter.com





TIMBERLAND Sneakers Kiri Up in tessuto e gomma

Credits: timberland.it





& OTHER STORIES T-shirt basic con stampa grafica

Credits: stories.com





BURBERRY Zaino in tessuto con dettagli in pelle

Credits: mytheresa.com





DSQUARED2 Camicia a quadri in cotone misto lino

Credits: farfetch.com





GIVENCHY Occhiali da sole con montatura in metallo

Credits: givenchy.com





ALEXA CHUNG Felpa in cotone con il cappuccio

Credits: netaporter.com





BALENCIAGA Cappello da baseball in cotone

Credits: mytheresa.com





A.L.C Shorts a vita alta con i bottoni

Credits: farfetch.com