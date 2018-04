Raffinato, luminoso, il bianco trionfa sulle passerelle della moda primavera-estate 2018. Il total white è già un must! Scoprite tutte le novità.

Il bianco, simbolo di purezza e sobrietà, è ormai considerato un must intramontabile, un passepartout da sfoggiare in più occasioni. Il segreto sta sicuramente nella sua versatilità e nell’effetto luminoso e ricercato che è capace di infondere a qualsiasi look. Per la bella stagione viene declinato in un purissimo total white.

Il bianco protagonista sulle passerelle dell’Alta Moda, scivola sui seducenti maxi abiti dai tessuti leggeri in stile Belle Époque; diventa lezioso e fresco sui pantaloni in pizzo san gallo; eterno e romantico sulle camicie oversize di cotone arricchite da balze, volant, pizzi e merletti.

Non mancano di certo gli accessori a tema e in versione bianco latte: dalle mini bag, alle shopper impreziosite da perline e paillettes ton sur ton, ai sandali flat in pelle chiara e cuoio intrecciati di romanticismo allo stato puro…

Nella gallery troverete capi e accessori must per un look total white.

BOTTEGA VENETA Sandalo flat in pelle bianca e cuoio.

Credits: mytheresa.com

CHANEL Borsa classica in tweed ricamato effetto argentato e bianco.

Credits: chanel.com

GUCCI Occhiali da sole modello Elton John con lenti sfumate marroni e montatura acetata avorio.

Credits: gucci.com

ISABEL MARANT Abito monospalla con tripudio di balze e orlo ondulato.

Credits: mytheresa.com

MONCLER Giacca a vento con colletto alla coreana.

Credits: mytheresa.com

MOTIVI Top bianco impreziosito da inserti in pizzo.

Credits: motivi.com

RACHAEL ZOE Jumpsuit a vita alta con bottoni e maxi cintura sul corpetto.

Credits: net-à-porter.com

ROKSANDA Blusa bianco ottico con maniche oversize.

Credits: mytheresa.com

TEMPERLY LONDON Maxi abito con scollo a barca.

Credits: net-à-porter.com

TOD'S Borsa bianca con tracolla e logo centrale sulla pattina.

Credits: tods.com

TRUSSARDI Pantalone bianco in puro cotone e pizzo san gallo.

Credits: trussardi.com