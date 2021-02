Questa primavera non sarà tutta rose e fiori, protagonista sarà anche la stampa animalier pronta a mimetizzarsi, con passo felpato, tra i big trend del momento.

Tigre contro tigre, leopardo contro zebra: chi avrà la meglio in fatto di animal print? In generale un po’ tutte, non a caso, nelle nuove collezioni troviamo un tripudio di motivi zebrati, fantasie leopardate e un variegato patchwork di maculati.

Non è un caso che a lasciare un’impronta indelebile sulle catwalk di Moschino, Dundas, Philipp Plein e Dolce&Gabbana sono stati proprio gli accessori wild, i maxi dress grintosi, i trench e i caban che vengono sfoggiati conferendo la giusta dose di appeal per non passare inosservate, catturare gli sguardi e interpretare lo spirito selvaggio anche in città.

Un consiglio? Per non cadere nella trappola dell’eccesso il mantra per la bella stagione sarà: grintose sì ma non troppo! La stampa animalier viene infatti strategicamente stemperata su tessuti soft come tulle, suede, raso, chiffon e organza, stampata sulle pattine delle cross body bag, spalmata su sneakers e clutch, declinata su delicate nuances pastello o sabbia.

Dunque, siete pronte a risvegliare il lato wild che è in voi? Nella nostra selezione troverete i capi d'abbigliamento e gli accessori in stampa animalier più belli della Primavera 2021.

CALVIN KLEIN Abito midi in chiffon stampa animalier.

Credits: calvinklein.it

GIANNI CHIARINI Borsa con patta in cavallino e tracolla dorata.

Credits: giannichiarini.com

JUST CAVALLI Blusa con mantella stampa zebrata.

Credits: justcavalli.com

GIANVITO ROSSI Décolleté in plexiglass trasparente e stampa animalier.

Credits: gianvitorossi.com

FIORELLA RUBINO Gonna midi in tulle stampa leopardata.

Credits: fiorellarubino.com

ZARA Clutch in pelle con stampa zebrata.

Credits: zara.com

TWINSET MILANO Gonna in raso e pizzo con stampa animalier.

Credits: twinset.com

SAINT LAURENT Trench animalier con cintura e frange.

Credits: mytheresa.com

MSGM Vestito rosa stampa leopardo.

Credits: farfetch.com

PENNY BLACK Secchiello moca con catena dorata.

Credits: it.pennyblack.com

PATRIZIA PEPE Sneakers in pelle orange animalier.

Credits: patriziapepe.com

GEOX Giacca impermeabile leggera stampa animalier.

Credits: geox.com

MOTIVI Camicia animalier con collo a fusciacca.

Credits: motivi.com

LIU JO Pantalone skinny stampa leopardo.

Credits: liujo.com

YES SU ZALANDO Abito chemisier mellow rose.

Credits: zalando.it

KOCCA Abito animalier con maniche a sbuffo.

Credits: kocca.it