Cosa indossare a un matrimonio primaverile? Uno di questi 5 look, facili da copiare

Stanno iniziando ad arrivare gli inviti a nozze e non sapete cosa mettere? Il panico è comune e, ahinoi, non conosce stagionalità. La primavera, come l'inverno e l'estate ad esempio, porta con sè necessità diverse. E anche tanti trend da sfruttare, anche per una cerimonia.

Se avete qualche perplessità circa il look da indossare a un matrimonio, qui c'è quello che fa per voi. Abbiamo creato cinque abbinamenti che possono fare al caso vostro mixando abiti, gonne, pantaloni, camicie, giacche di vario genere per restituirvi alcune idee originali, perfette per quelle occasioni che non richiedono un classico abito da cerimonia.

Le tendenze del momento non mancheranno: ci sono i pantaloni a zampa, quelli cropped in seta, le stampe floreali (che in primavera cadono sempre a pennello), le pumps slingback, primo passo verso i sandali estivi, e le minibag decorate, da portare a mano o a tracolla.

Tirate un sospiro di sollievo: con queste idee non vedrete l'ora inizi la cerimonia.





Da sinistra: ETRO Soprabito a caftano - &OTHER STORIES Abito lungo con fibbie in stile trench - GUCCI Occhiali da sole con lenti sfumate - MEDEA Borsa tote in versione mini con finish effetto coccodrillo - STUART WEITZMAN Sabot in pelle bianca.



Credits: Mytheresa.com - Stories.com - Net-a-Porter.com - Modaoperandi.com







Da sinistra: RACIL Pantalone ampio con stampa floreale - MARNI Giacca cropped con chiusura laterale - SERPUI Clutch intrecciata con tracolla a catena - CLAUDIE PIERLOT PARIS Camicia con bordure effetto merletto - SAINT LAURENT Scarpe decolleté con tacco kitten.



Credits: Farfetch.com







Da sinistra: GALVAN Giacca in satin con bordi a contrasto - ALICE+OLIVIA Pantaloni a zampa azzurri - SIMONE ROCHA Mini bag in satin con piume - ZIMMERMANN Camicia a fantasia con maniche a sbuffo - JIMMY CHOO Scarpe slingback in pelle nera.



Credits: Brownsfashion.com - Net-a-Porter.com







Da sinistra: MONCLER Pantaloni in seta con stampa floreale - ZARA Blazer con reverse effetto smoking - INTIMISSIMI Canotta satin con bordo in pizzo - BALENCIAGA Scarpe kitten heels in pelle bianca - ZARA Borsa con perline.



Credits: Mytheresa.com - Zara.com







Da sinistra: OCHI Tranch panna in tessuto leggero - IMPERIAL Abito a pois - STROILI Bracciale lady message con pendente - ALESSANDRA RICH Decolleté con dettaglio gioiello e apertura slingback - MARK CROSS Mini bag argentata.



Credits: Net-a-Porter.com - Imperialfashion.com