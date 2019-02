Invito a nozze in arrivo? Con questi abiti è impossibile sbagliare look



Siamo a ridosso della fatidica stagione dei matrimoni: da marzo arriveranno a pioggia inviti e il toto-abito da cerimonia inizierà inesorabile.



Se il solo pensiero vi manda nel pallone, respirate profondamente e affidatevi a noi. Abbiamo fatto il punto dei trend, curiosato nei lookbook dei migliori brand dedicati al mondo bridal, che hanno anche una vasta offerta per cerimonie (di nozze sì, ma anche di altro genere).

Pronovias, Atelier Emé, Luisa Spagnoli sono alcuni dei nomi più cercati e acquistati del settore. Stagione dopo stagione sanno proporre creazioni in linea con i canoni della cerimonia, ma senza finire nello scontato, senza cadere in cliché, ripulendosi di dettagli visti e rivisti. Insomma, niente di vecchio. Un'estetica bella, elegante ma moderna, nei colori come nella scelta dei materiali.



Carlo Pignatelli crea l'illusione di uno spezzato, unendo blusa in seta e gonna ricoperta di paillettes, Max Mara abbina il maxi abito shimmer a un paio di ballerine.

Modernità abbiamo detto, e voglia di farvi fare un figurone agli eventi che vi aspettano. Non perdere tempo e giocate d'anticipo: scegliete il perfetto abito da cerimonia tra queste 10 nuovissime proposte.









ATELIER PRONOVIAS Abito a tubino con maniche lunghe e scollo morbido sulla schiena.



DIANE VON FUSTENBERG Abito midi asimmetrico con stampa jacquard.



CARLO PIGNATELLI Abito effetto due pezzi: parte superiore in seta con fiocco, gonna al ginocchio ricoperta di paillettes.



ATELIER EMÉ Abito in taffetà, lunghezza al ginocchio e profondo scollo a V.



MAX MARA Abito lungo in georgette di viscosa effetto wet, con collo a giro e dettagli cut-out sulle spalle.



LUISA SPAGNOLI Abito in georgette di seta stampato motivo floreale, mezza manica con fondo elasticizzato.



NEEDLE&THREAD Abito lungo con ruches, motivi e applicazioni floreali.



NORMA KAMALI Abito a sirena in velluto leggero.



ELISABETTA FRANCHI Abito midi in georgette con fiocco in organza e cintura in cuoio.



SELF-PORTRAIT Abito midi in chiffon rosa con ruches e maniche a sbuffo.



