Abiti da sogno nell'atmosfera "wild" e incantata della foresta pluviale di Bali: ecco la campagna Bridal 2020 del marchio italiano.



Immaginate uno scenario mozzafiato, una foresta pluviale nel cuore di Bali, tra piante lussureggianti, una natura verdissima e rigogliosa, sorgenti vulcaniche e cascate inattese.

In questo panorama splendido, da "ultimo paradiso terreste", Atelier Emé ha ambientato la campagna della collezione di abiti da sposa 2020.





Una sposa moderna, sensuale, contemporanea, in bilico tra romanticismo e spirito "wild".



Che ama i volumi oversize ma anche le linee e silhoutte più affusolate e aderenti, impreziosite da dettagli unici e materiali preziosi.









Una collezione che spazia dal classico bianco, il colore più amato, al rosa, tinta che ultimamente sta conquistando sempre più spose (come ad esempio l'influencer e neo sposa Paola Turani, sempre in atelier Emé) e che rappresenta una novità tra le proposte del brand italiano.





La novità esclusiva di questa collezione è il wedding gown 3.0 in grado di trasformarsi, adattandosi con semplicità a tutti i momenti della sposa nel suo giorno.

Oltre 150 le combinazioni possibili che danno vita a proposte adatte ai gusti di ogni donna. Corpini, abiti, gonne, cinture, body possono essere mixati e matchati tra loro per permettere ad ogni sposa di creare il look più adatto all'occasione: da uno stile contemporaneo e versatile per la chiesa fino a quello impeccabile e easy-to-wear per il party.





Nuvole di tulle e organza creano grandi volumi alle gonne, ricami delicati, punti luce preziosi, pizzi e tessuti leggeri caratterizzano la collezione.





Pizzi, punti luce e decori rendono unici gli abiti della nuova collezione e che si adattano a diverse tipologie di matrimonio (dal più tradizionale al più anticonvenzionale) e accontenta i gusti e i desideri di tutte le "brides-to-be".