Matrimonio con 3 cambi d'abito per l'influencer. Tutti firmati Atelier Emé



Paola Turani ha detto sì. La seguitissima influencer e modella italiana, ha sposato il suo Riccardo Serpella, e per coronare il loro amore ha scelto Atelier Emé.



Matrimonio da favola sia per la location, curatissima e decisamente da fiaba, che per l'abito. O meglio... gli abiti! Perché Paola ne ha scelti 3, creati a quattro mani con Raffaella Fusetti, direttore creativo del brand italiano. Uno per la cerimonia, uno per la cena e uno per il party.



Curiose di vederli? Eccoli qui: ve li raccontiamo uno ad uno.



Per la cerimonia una creazione da vera principessa: bustier ricamato a mano, gonna voluminosa in tulle e il tocco speciale, dato dalle tenui ed eleganti sfumature rosa. Perfettamente abbinata alle damigelle, in lungo Atelier Emé color malva.



Il primo cambio d'abito arriva per la cena, e la silhouette ampia e regale che abbiamo visto poco fa lascia spazio a una sofisticata linea a sirena. Color avorio, con una scollatura profonda sulla schiena, è un abito in pizzo chantilly con motivi in tulle ricamati a mano.







Per ballare fino all'alba ci vuole l'abito giusto ed ecco il terzo cambio: corto color avorio in tulle ricamato a mano, e con una gonna adornata di frange formate da luminosi cristalli.