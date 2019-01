Scene da un matrimonio invernale: scoprite la suggestiva collezione firmata Pronovias



Una favola d'inverno, con il candore della neve che incontra quello di chiffon, pizzo e seta. Pronovias lancia la collezione Winter Wedding, dedicata a chi vuole dire sì nel cuore della stagione più fredda.



Parola d'ordine è versatilità: molti abiti che vedrete ha la possibilità di cambiare, attraverso sapienti giochi di layering, per adattarsi al clima e ai vari momenti della cerimonia.



Mantelle in pizzo o in seta rigida e regale, addirittura un romantico cappuccio (che già immaginiamo sotto una cascata di fiocchi di neve).

Non mancano, per le appassionate del genere e del brand che è un indiscusso leader in materia, silhouette a sirena. Non conoscono infatti stagionalità e forse, per la capacità di avvolgere il corpo, sono ancora più indicate per i mesi invernali.

Date un'occhiata alle proposte: troverete qualche trasparenza e anche un delizioso tocco di rosa.