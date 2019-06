Romanticismo contemporaneo: la nuova collezione sposa firmata Max Mara Bridal



Max Mara presenta la nuova collezione Bridal, dedicata alle spose che amano un nuovo e moderno concetto di romanticismo. Da anni il marchio italiano, da sempre sinonimo di alta qualità sartoriale, propone collezioni di abiti da sposa che interpretano la tradizione in modo nuovo e sempre aggiornato in fatto di trend.



Alla base di ogni creazione c'è una grande raffinatezza, che si riflette nella ricerca dei materiali, nelle silhouette eleganti e pulite, definendo alla perfezione la tipologia di donna fatta per indossarla.



Dai classici lunghi, con o senza maniche, ai corti più leggeri e vivaci (come quelli con brillanti frange gioiello): la verietà è uno dei punti forti di questa nuova collezione che vogliamo mostrarvi.



Uno dei focus della collezione è sui pantaloni, grande trend visto nelle ultime stagioni in tantissime proposte bridal. Ampi e "svolazzanti", in chiffon, oppure dritti, anche in formato jumpsuit intera, con il dettaglio monospalla che richiama uno stile tipico degli anni 70.





Tra i colori della sposa Max Mara, oltre al bianco, ci sono sempre l'azzurro e il rosa. Quest'ultimo è molto presente anche in questa collezione: delicato ede elegante, anche quando presenta lavorazioni o stampe a contrasto.







Dopo un piccolo assaggio, ecco tutte le novità Max Mara Bridal: scopritele nella gallery.