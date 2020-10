Dalle silhouette a sirena alle gonne principesche: dieci nuove proposte di stagione per spose curvy

Siamo abituati a vedere lookbook di collezioni sposa interpretate sempre da esili modelle che rendono molte creazioni idealmente inavvicinabili. La realtà è per fortuna diversa e molti atelier lo sanno bene. Per questo hanno dato negli ultimi anni molto più spazio a quelle che sono le collezioni curvy, dedicate a silhouette più morbide.



Abiti pensati e realizzati per far sentire ogni sposa a proprio agio e bellissima, con dettagli "strategici" frutto delle migliori sartorie e tessuti che accarezzano le forme con eleganza.



Siamo andati alla ricerca di quelli che sono i trend del momento tra silhouette a sirena e gonne da principessa, abbiamo incontrato molti scolli profondi, maniche lunghe ed elementi decorativi che scolpiscono con grazia il punto vita. E ancora tanto pizzo, sfumature rosate e mantelle che fungono da affascinanti stascichi.



Date un'occhiata a queste 10 meravigliose proposte di stagione.



NICOLE MILANO Abito senza spalline in tulle rosato con ricami floreali.

Credits: Nicolemilano.com



HERMIONE DE PAULA Abito con ricami floreali, mantella e strascico.

Credits: Hermiondepaula.com



PRONOVIAS Abito Polaris con ricami su spalline e corpino e gonna silhouette principessa.

Credits: Pronovias.com



CATHERINE DEANE Abito Darla composto da top e gonna satin.

Credits: Bhldn.com



W-TOO Abito Agatha con corpino in pizzo con scollatura a cuore smerlata, gonna in tulle e nastro in raso sul punto vita.

Credits: Watters.com



SOTTERO & MIDGLEY Abito Boden in seta Mikado con corpino in pizzo, punto vita a impero e dettaglio a fiocco sulla schiena.

Credits: Maggiesottero.com



ALLURE BRIDALS Abito a sirena in pizzo con fondo in tulle rosa, scollo a cuore e spalline basse.

Credits: Allurebridals.com



LADYBIRD Abito A-line con scollo profondo e punto vita in evidenza.

Credits: Ladybird.com



JENNY BY JENNY WOO Abito Veda, con corpino in pizzo, maniche lunghe e profondo scollo a V, gonna a sirena con strascico leggero.

Credits: Bhldn.com



MELISSA SWEET X DAVIDS BRIDAL Abito a sirena in pizzo rosa antico con maniche lunghe, spalle scoperte e spacco laterale.

Credits: Davidsbridal.com