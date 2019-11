Gli abiti da sposa tornano a puntare sul bustier, pronto ad assumere però un aspetto tutto nuovo



Nel panorama bridal torna a farsi vedere un elemento di vecchia, vecchissima, data. Parliamo del corsetto, o bustier, disegno dal sapore vintage che è stato ampiamente rispolverato e annoverato tra le tendenze sposa del 2020.

Ce n'è voluto di tempo per liberarsene certo, e non possiamo dimenticare di ringraziare chi ci ha levato le stecche garantendoci la libertà, ma il corsetto di cui parliamo oggi è tutta un'altra storia. Punto vita in evidenza e un che di regale e aristocratico: alzi la mano chi, nel pensare a un abito da sposa, non ha immaginato, anche se solo per un istante, una di quelle vaporose gonne da principessa abbinate a un bustino senza maniche, scolpito e decoratissimo. Sarà capitato quasi a tutte perché, a torto o a ragione, è uno dei generi più diffusi nell'immaginario comune. Solo che oggi, o meglio per il prossimo anno, lo troveremo in tantissime, nuove, varianti.

Resistono dei modelli tradizionali, quelli senza maniche che evocano le linee classiche della lingerie, accanto ai quali però prendono piede disegni sempre più minimal e lineari. I più belli? Per noi sono i bustini lunghi, che non si fermano al punto vita ma abbracciano delicatamente i fianchi, terminando in gonne morbide e scivolate, con un leggero strascico.

Scoprite tutti i trend, curiosando tra le proposte che abbiamo selezionato per voi. E se sognate un corsetto alla Marie Antoinette, bè, troverete anche quello...













PRONOVIAS Abito Cyllene con bustier scolpito, decorato in pizzo, e ampia gonna da principessa in tulle.



Credits: Pronovias.com











TEMPERLEY LONDON Abito Lucie con bustier lungo sui fianchi, ricami floreali e gonna in chiffon di seta.



Credits: Temperleylondon.com







MAX MARA BRIDAL Abito a due pezzi composto da bustier liscio in raso bianco, abbinato a una gonna in jacquard floreale.



Credits: Maxmara.com







LIHI HOD Abito Sunny con gonna principesca e bustier in stile lingerie e maniche separate.



Credits: Lihihod.com







ROSA CLARÁ Abito Scott con bustier senza maniche in pizzo con punto vita segnato e ampia gonna in chiffon.



Credits: Rosaclara.com







VIKTOR & ROLF MARIAGE Abito con bustier a cuore abbinato a lunghezze in organza, con balze morbide e rose in tessuto applicate.

Credits: Viktor-rolf.com







BLUMARINE Abito con bustier lungo in pizzo, gonna in tulle e maniche in pizzo e tulle separate dal corpo principale dell'abito.



Credits: Bellantuono.it







VIVIENNE WESTWOOD Abito della linea Made to order, formato da un corsetto in stile 18esimo secolo abbinato a una maxi gonna creata da molteplici strati di tulle.

Credits: Viviennewestwood.com







NICOLE SPOSE Abito color avorio, con corsetto in pizzo floreale e gonna ampia.



Credits: Nicolespose.com







CAROLINA HERRERA Abito con corsetto in stile lingerie, abbinato a una maxi gonna modello principessa.



Credits: Carolinaherrera.com







REEM ACRA Abito con bustier doppiato in tulle e maxi gonna abbinata.



Credits: Reemacra.com