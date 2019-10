Dalle passerelle al "Sì": gli abiti, della Primavera-Estate, che possono ispirare le spose

Anche il mondo bridal subisce il fascino delle tendenze. Ovvio quindi che, con la fine del "fashion month", ci sia capitato di collezionare tantissime proposte che sarebbero perfette per le future spose. Sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi abbiamo scovato tante ispirazioni in fatto di abiti da sposa.

Alcuni dichiaratamente tali, come nel caso di Moschino o Dries Van Noten, che hanno chiuso i loro show con la tipica uscita-sposa in bianco. Altri, per la scelta del bianco (o di altre nuance che valgono bene un matrimonio) o delle silhouette, si sono rivelati perfetti per l'occasione. Soprattutto per chi non vuole ricercare l'abito perfetto nei classici atelier, preferendo qualche pezzo pret-a-porter speciale e più originale.

Ci sono dei corti perfetti per le nozze civili o meno formali, ma anche delle maxi gonne principesche che guardano alla tradizione e ai tipici stilemi dell'immaginario nuziale.

Date un'occhiata alle immagini che seguono e agli abiti che abbiamo scovato per voi durante le ultime Fashion Week.



DIOR Primavera-Estate 2020: ispirazione bucolica, con pizzo e chiffon delicatissimi e ampie maniche.



BRANDON MAXWELL Primavera-Estate 2020: romantico e sexy, con maxi gonna da principessa e micro top in contrasto.



MIU MIU Primavera-Estate 2020: il doppiopetto rivisitato e trasformato in un abito, al ginocchio, in candido satin.



PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI Primavera-Estate 2020: mood anni 70 per questo abito midi con ruches, maxi scollo e maniche a campana.



LOUIS VUITTON Primavera-Estate 2020: un corto che gioca con i volumi, maxi per le maniche a sbuffo, più chiassose e drappeggiate della gonna, liscia e lineare.



VIVIENNE WESTWOOD Primavera-Estate 2020: eccentrico ed esplosivo, con maxi maniche, fianchi volumizzati e... ovviamente un maxi ombrello in completo.



MOSCHINO Primavera-Estate 2020: altro esercizio eccentrico, con un tubino con applicazioni e maniche a sbuffo con dettaglio fiocco.



LUISA BECCARIA Primavera-Estate 2020: romantico, in chiffon, con punto vita segnato, inserti in pizzo e fiocco in stile pussy bow.



GENNY Primavera-Estate 2020: una cascata di ruches su un modello corto e morbido, con dolcevita.



ERDEM Primavera-Estate 2020: castigato e romantico, mixa bordure in pizzo e piccole ruches.



VALENTINO Primavera-Estate 2020: trasparenze e candore, accesi da un inaspettato sprazzo rosa shocking sul fondo.



GIAMBATTISTA VALLI Primavera-Estate 2020: silhouette a sirena, ma morbida, resa sofisticata dalle ruches che incorniciano le spalle.



DRIES VAN NOTEN Primavera-Estate 2020: un gioco di simmetrie e proporzioni, tra ruches e piume.



ERMANNO SCERVINO Primavera-Estate 2020: la delicatezza delle trasparenze, un bordo di leggere ruches e un corpino stile lingerie.



BURBERRY Primavera-Estate 2020: un corto che punta sul volume, ottenuto tramite strati di leggere piume bianche.



SIMONE ROCHA Primavera-Estate 2020: sentori vintage per questa rilettura dello chemisier, con pizzo e ruches decorative.



NINA RICCI Primavera-Estate 2020: seta bianca con corpino plissettato e maxi ruches a incorniciare le spalle.



