Matrimonio boho-chic: a partire dall'abito da sposa!



L'estate è la stagione che meglio si presta alle atmosfere boho chic, anche in fatto di matrimoni.



Gli abiti da sposa che guardano a questo stile sono davvero tanti e non conoscono, a dire il vero, l'andamento non costante di certe tendenza.



Boho chic è uno stile di vita ci verrebbe da dire, un gusto trasversale che non viene meno perché lo decide la moda. E anzi, a giudicare da quanti atelier si stanno affacciano (alcuni "solo" ora) a questo gusto, la passione per l'universo bohèmien è in ascesa.

Facciamo un po' di chiarezza sul termine prima di perderci tra pizzi, merletti e coroncine di fiori. Lo stile "boho" identifica un mix di influenze in ambito moda: dettagli della cultura hippy anni 60 si uniscono a pezzi romantici e forme più rilassate, che donano libertà di movimento e un senso di leggerezza.



Ed è proprio questo che troverete nelle nuove proposte per la sposa boho, diversa rispetto a qualche anno fa. La tendenza è infatti tipica del primo decennio degli anni 2000, ma nel tempo si è fatta più raffinata, perdendo o forse vestendo in modo più prezioso, quell'aspetto un po' gitano degli amanti della filosofia di vita bohemienne. Ci sono ancora i fiori, anche sugli abiti oltre che sulle coroncine, ma con una notevole aggiunta di eleganza. Che vi piacerà, ci possiamo scommettere.











Abito WILLOWBY BY WATTERS.



Abito ATELIER EMÉ.



Abito PRONOVIAS.



Abito MAX MARA BRIDAL.



Abito VIKTOR&ROLF MARIAGE.



Abito LAURE DE SAGAZAN.



Abito TEMPERLEY LONDON.



Abito LELA ROSE.



Abito NICOLE SPOSE.



Abito LIHI HOD



Abito ELISABETTA DELOGU.



Abito HERMIONE DE PAULA.



