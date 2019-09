In pizzo, in raso, a colori: gli abiti da sposa a sirena in arrivo per il 2020



Le collezioni sposa 2020 sono in arrivo anzi, sono già qui. E per iniziare a raccontarvele abbiamo scelto uno dei must del mondo sposa, l'abito a sirena.

Grande classico dell'immaginario bridal, la silhouette a sirena, sensuale e affusolata, è sicuramente uno degli evergreen che collezione dopo collezione viene reinterpetato e proposto. Ed è, ovviamente, una delle creazioni pià desiderate dalle spose.

Abbiamo parlato di reinterpretazioni, quindi la domanda non può che sorgere spontanea: come saranno i vestiti a sirena per il 2020? Lo scopriremo, e lo scoprirete, dando uno sguardo alle proposte dei migliori atelier.

Da Pronovias a Nicole Spose, che propongono un raffinato pizzo, alle linee minimal di Stella McCartney e Savannah Miller, scoprite insieme a noi quali sono gli imperdibili della prossima stagione.











ABITI DA SPOSA A SIRENA IN PIZZO



Quando si pensa all'abito a sirena la prima immagine è sicuramente quella di un abito in pizzo. Tra il romantico e il seducente, le lavorazioni sono tantissime e il risultato finale non è mai scontato.





PRONOVIAS Abito Eithel in pizzo, senza maniche con scollo a cuore e strascico.



Credits: Pronovias.com







NICOLE SPOSE Abito a sirena color avorio con cintura in vita e lieve strascico.



Credits: nicolespose.com







JESUS PEIRÒ Abito a sirena in pizzo con maniche lunghe, scollo a V e spacco frontale.



Credits: jesuspeiro.com







TEMPERLEY LONDON Abito Eliza con bustier in pizzo in stile lingerie e gonna in tulle bordata in pizzo.



Credits: temperleylondon.com







ROSA CLARÀ Abito Sara con bustier in pizzo e manica scesa, gonna in satin con lieve strascico.



Credits: rosaclara.com







ZUHAIR MURAD Trasparenze e ricami più "drammatici" e sensuali.



Credits: zuhairmurad.com







ABITI DA SPOSA A SIRENA IN RASO

Verrebbe da dire che il raso, il satin e la seta, siano materiali più "minimal". In realtà la loro semplicità è solo apparente: si tratta di una scelta elegante e molto sofisticata, soprattutto se a questi materiali si somma una silohouette affusolata, che segue e sottolinea le forme del corpo.



VIVIENNE WESTWOOD Abito a sirena in raso bianco con maniche cut-out e lieve arricciatura sul decolleté.



Credits: viviennewestwood.com







VIKTOR & ROLF MARIAGE Abito a sirena senza maniche in satin bianco.



Credits: viktor-rolf.com







STELLA MCCARTNEY L'abito indossato da Meghan Markle per il ricevimento: collo alto, linea scivolata e schiena nuda.



Credits: stellamccartney.com







SAVANNAH MILLER Uno slipdress per dire sì: in seta avorio, semplice e minimal nel taglio.



Credits: savannahmiller.com







ALMANOVIA Abito Odisea, con maniche lunghe lavorate.



Credits: almanovia.com







BLUMARINE Abito a sirena in chiave regale e meno tradizionale, con strasico e decorazioni applicate.



Credits: bellantuono.it







LIHI HOD Abito Jade con minuziosi decori gioiello, mezze maniche e strascico leggero.



Credits: lihihod.com



ABITI DA SPOSA A SIRENA COLORATI

Oltre al bianco c’e di più: le nuove proposte sono a colori, sono audaci in un nero scintillante o romantiche in un classico rosa.

PRONOVIAS Abito Onyx in pizzo nero con cristalli applicati.

Credits: pronovias.com





ATELIER EMÉ Abito Amelie a sirena in pizzo rosa antico con spalline sottili.

Credits: atelier-eme.it