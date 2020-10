La tanto attesa collezione di Pandora ispirata ai film di Guerre Stellari è arrivata. Da Chewbecca a Darth Vader, ecco i 12 gioielli che rievocano personaggi e simboli della galassia di George Lucas

L’attesissima collezione di Pandora ispirata ai film di Star Wars finalmente non è più un miraggio: 12 nuovi gioielli che rievocano personaggi e simboli della galassia di Guerre Stellari sono ora a portata di polso, di collo e di dita. Di chiunque adori il magico mondo creato da George Lucas.

Nella foto: il charm che raffigura Darth Vader. Credits: Pandora

Realizzata in maniera sostenibile, utilizzando metalli riciclati per il 71%, la nuova collezione comprende 10 charm, un bracciale e un charm in edizione limitata, una chicca che farà impazzire i collezionisti.

Da Chewbecca a Darth Vader, da Yoda a C-3PO e R2-D2, non manca nessuno dei protagonisti della saga stellare più celebre e amata della storia. Anche l'iconica frase, "May the force be with you", è presente, decorando in maniera tematica e simbolica il retro dei charms del bracciale.

Nella foto: il charm che raffigura BB-8. Credits: Pandora

Ogni gioiello è stato ideato con attenzione, realizzato e rifinito a mano e pronto da essere indossato in mille modi.

La versatilità è infatti una delle cifre stilistiche di questa capsule collection, disponibile nei negozi e online sul sito ufficiale di Pandora. Sono possibili (e auspicabili) infinite combinazioni, per formare fashion puzzle sempre nuovi e originali.

Nella foto: il charm che raffigura R2-D2. Credits: Pandora

“Abbiamo voluto ispirarci all’estetica futuristica ma allo stesso tempo vintage di Star Wars, conosciuto sia per l’originale trilogia sia per la nuova serie Disney+, The Mandalorian. Abbiamo lavorato duramente per trasformare le icone di Star Wars in gioielli grazie al design ricco di dettagli e alle sofisticate tecniche artigianali”, raccontano Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, VP Creative Directors di Pandora.

Nella foto: il charm che raffigura Chewbecca. Credits: Pandora

E Paul Southern, Senior Vice President, Licensing and Franchise di Lucasfilm, aggiunge: “Ispirata alla galassia di Star Wars, questa collezione comprende un’ampia varietà di gioielli perfetta per personalizzare il look dei fan di tutto il mondo. La collezione rappresenta perfettamente i simboli e i personaggi tanto amati di Star Wars, trasformandoli in gioielli da indossare”.