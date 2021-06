Una collezione fresca di sfilata e l’apertura di una nuova boutique a Forte Dei Marmi: la designer Nicky Zimmermann racconta il suo viaggio a Grazia.it

Vestirsi all’insegna del divertimento e dell’avventura. Zimmermann presenta in digitale la sua Resort 22 "The Postcard", una collezione più che mai ottimista e solare, che riesce a comunicare, look dopo look, l'esatto intento per cui è nata: essere indossata in vacanza. Ed è proprio quest'ultima, come la designer Nicky Zimmermann ha anticipato in un'intervista esclusiva a Grazia.it, a determinarne il principale elemento d'ispirazione: "Volevo creare una collezione che avesse un vero senso di gioia e che evocasse sentimenti e ricordi di una meravigliosa vacanza - l'attesa, l'eccitazione, il divertimento e le risate che ci sono mancate così tanto!"

La collezione ready-to-wear Resort 22

Una cartolina dall’Australia, dove Zimmermann è nato e ha messo le prime radici, fatta di 40 look in cui sono raccolti tutti gli elementi che hanno determinato il successo del brand negli anni e che continuano a contraddistinguerne l’unicità e l’immediata riconoscibilità. Dal susseguirsi di abiti fluttuanti in seta e lino con ricami preziosi in 3D e orli rimbalzanti.

Alle delicate stampe romantiche e floreali, una signature di sempre, che ricoprono abiti, set e camicie vaporose.

Arte e moda si incontrano

Lo studio dei pattern è al cuore della ricerca di Nicky Zimmermann, che ha incorporato in collezione un tocco pop e rétro dato dalle sete stampate con le cartoline dell'artista James Northfiend.

"Mi sono imbattuta nelle sue opere d'arte che rappresentano iconici poster di viaggio degli anni '50: ad avermi colpito è stato l'uso dei colori e la nostalgia romantica evocata dalle immagini".

E ancora magiche sfumature di colore ombreggiate nei colori dell'alba e del tramonto che hanno chiuso la sfilata all'insegna del sogno e della bellezza.

Un successo crescente dal 1991

Una ricetta per il successo che la designer attribuisce al costante e appassionato lavoro di squadra: "Siamo grati di poter fare ciò che amiamo di più. Abbiamo un team meraviglioso, sempre impegnato a migliorarsi e a cogliere le sfide che ci si presentano".

Il 2020 e la sfida più grande

Come quella dell'emergenza sanitaria, durante la quale le sorelle Nicky e Simone hanno conservato quella creatività fresca e vitale che caratterizza lo stile Zimmermann. "Ovviamente è stata un'impresa per tutti ma abbiamo cercato di rimanere fedeli alla nostra visione. Il nostro pensiero è andato alla gioia che un abito può dare a una donna anche nei giorni peggiori e che avremmo potuto offrire una fuga, un momento in cui indossare quel capo che ti fa stare bene e con cui divertirsi. Questo principio è sempre stato essenziale per noi ma oggi lo è più che mai."

I piani per il futuro

L’ottimismo che trapela dalle collezioni di Zimmermann si evince anche dai progetti e obiettivi futuri, che esprimono una voglia di ripartire e migliorarsi sempre.

"Come team creativo lavoriamo sempre per perfezionarci ed evolvere stagione dopo stagione, fornendo alle nostre clienti qualcosa di fresco e nuovo di cui si possano innamorare follemente. Tutto facendo attenzione alla sostenibilità".

Zimmermann si espande e arriva a Forte dei Marmi

A trent’anni dal suo lancio a Sydney, Zimmermann continua a crescere: "Abbiamo in programma l’apertura di nuovi negozi, il che è davvero entusiasmante. Dopo l’inaugurazione di Cannes, a fine giugno apriremo uno store monomarca a Forte Dei Marmi, una destinazione estiva meravigliosa".

La boutique di Forte Dei Marmi, situata in Piazzetta Tonini 12 e progettata da Studio McQualter, è la terza presente in Italia dopo Capri e Milano. "Aprire un nuovo flagship è un'opportunità per immergere le persone nel mondo Zimmermann a 360 gradi: i nostri negozi sono l'incarnazione del marchio".

La passione e l’entusiasmo che Nicky Zimmermann effonde nella sua visione, si rivela da ultimo nella voglia di rapportarsi di persona con il proprio staff internazionale: "Non vediamo l'ora di ricominciare a viaggiare e finalmente riconnetterci con il nostro team in tutto il mondo".