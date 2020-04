In tempi di Coronavirus si bloccano - ovviamente - shooting e produzioni. Ma il brand spagnolo ha trovato un modo molto originale per raccontare la sua collezione Primavera Estate 2020...

Come stiamo vivendo da più di un mese, il Coronavirus sta cambiando radicalmente la nostra società e il mondo della moda non fa certo eccezione.

Anzi, ha dimostrato in queste settimane, di essere un settore in grado di riorganizzarsi, anche sulla base di nuove esigenze e necessità.



*** Da Armani a Zara: tutti i marchi che hanno riconvertito la produzione per realizzare mascherine e camici ***



Certo, in questo momento, shooting e produzioni sono completamente bloccati. Oltre alle riviste e magazine di settore, gli stessi marchi non hanno modo di realizzare scatti e immagini per i prodotti attualmente a disposizione sugli shop online.



Che si fa allora? Semplice, si scatta in casa, coinvolgendo direttamente le modelle! È il caso di ZARA, colosso dell'abbigliamento low cost spagnolo, tra i primi a chiudere i suoi negozi e ad attivarsi nella riconversione di parte del polo produttivo a favore di mascherine e dispositivi produttivi.

Niente foto in studio - ovviamente - ma scatti realizzati "home made" dalle modelle nelle loro abitazioni.

Troviamo la mitica Malgosia Bela, Tasha Tilsberg e le altre modelle del brand (come Lexie Smith e Cara Taylor, volti molto famigliari per chi "frequenta" spesso l'eshop) ritratte nelle loro case, struccate e con i loro look "da quarantena" firmati Zara, spediti a domicilio per l'occasione.

Foto naturali e originali (alcune realizzate con l'iPhone): uno scatto tra la vasca da bagno e la cucina, sedute sul divano o al sole del balconcino che affaccia in strada.

Insomma, per molti aspetti, quella di Zara è una campagna che rappresenta davvero il momento e la nostra vita di questo periodo.