Perfetta come guardaroba da lavoro, la collezione presenta 18 capi, 10 da donna e 8 per uomini, ed è realizzata interamente con tessuti sostenibili

Sebbene la famiglia reale del Regno Unito sia generalmente impegnata a servire il pubblico e rafforzare l'unità nazionale, si può dire che il Principe Carlo abbia intrapreso una seconda carriera nella moda.

Il futuro erede al trono, 72 anni proprio oggi (Auguri!), ha collaborato con Yoox Net-A-Porter Group per lanciare una linea di moda sostenibile chiamata Modern Artisan, una collezione di lusso ma destinata a fornire capi "longevi" e duraturi nell'armadio dei consumatori.

La capsule collection, 100% sostenibile, è composta da 18 pezzi: 10 capi di abbigliamento femminile e otto capi da uomo, ispirati a Leonardo da Vinci e "la convergenza di arte e scienza" nelle sue opere.

Ecco i pezzi più belli di Modern Artisan I capi di abbigliamento femminile, che sono allo stesso tempo classici ma contemporanei, includono un abito sagomato sui toni del blu, un completo giacca pantalone, e una camicetta color mattone con fiocco.

Questo colore è molto presente anche in altri pezzi della collezione, come il cardigan color terra di Siena bruciato che può essere abbinato a pantaloni a gamba larga della stessa tonalità.

Non solo questi vestiti sono realizzati con tessuti sostenibili come la seta organica e la lana merino, ma costituiscono anche il perfetto guardaroba da lavoro, grazie a stili che si possono mixare a piacimento e una tavolozza di colori neutri e basic, ideali per tutti i giorni.

La capsule collection si può acquistare sul sito Net-A-Porter, e il range di prezzi varia da 500 a 1.500 euro.

Lussuosa ma sostenibile, la linea è stata creata attraverso una partnership tra l'ente di beneficenza reale, The Prince's Foundation e il gruppo Yoox , già da diversi anni attento alle tematiche green, e ha visto all'opera giovani artigiani del Regno Unito ma anche italiani che hanno studiato, imparato e sperimentato know how e tecniche di produzione per sviluppare una collezione che avesse al centro la sostenibilità.

Tutti e 18 i pezzi sono stati disegnati in Italia dagli studenti dalla scuola Fashion in Process del Politecnico di Milano e realizzati in Gran Bretagna.

Sebbene il Principe Carlo non fosse coinvolto in prima persona nel progettazione della collezione, è stato costantemente aggiornato durante tutto il progetto. Il Principe si è detto colpito ed entusiasta del risultato e ha apprezzato lavorazione e fabbricazione.