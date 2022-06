Valentino Vintage è un percorso nato dall’idea di raccogliere, ridare e offrire seconde, terze storie a oggetti già esistenti. L'appuntamento, ora, è nei Vintage Store di Milano, New York, Tokyo e Los Angeles.



Cos’è davvero Valentino Vintage? Per dirla in maniera poetica, è un innesco, l’accensione di una scintilla. Una partenza che fa dell’energia accumulata la sua forza motrice. E ancora, è la definizione di un universo abitato da singoli elementi, ognuno con un proprio inizio e con una propria direzione.



Nella pratica, poi, Valentino Vintage è un percorso in tre fasi, nato dall’idea di raccogliere e ridare, di offrire seconde, terze storie a oggetti già esistenti.

Quegli oggetti sono gli abiti, fatti di materia, storie e segni grafici. Abiti giunti da luoghi lontani e ricchi di un passato da raccontare. Abiti adesso riuniti in un’unica identità.

Abiti come scintille, dunque, il cui insieme si trasforma in una visione unica, circolare e collettiva.

Quattro Vintage Store nel mondo

I luoghi da cui i capi prima raccolti, poi ripartono sono quattro Vintage Store nel mondo, collettivamente riconosciuti per la propria capacità di celebrare l’individualità creativa, trasformatrice, autentica. Sono luoghi in cui da sempre la circolarità rappresenta la forza. E la scoperta il più grande valore.

Sono luoghi fisici, in cui è possibile ritrovare il senso del toccare, frugare, esplorare. E sono in quattro città che hanno fatto la storia del vintage: Milano, Tokyo, New York, Los Angeles.

È all’interno di speciali store che prende vita il progetto Valentino Vintage. Ed è sempre qui che gli abiti invadono ogni spazio, pronti per ripartire.

To takeover, rilevare. Maison Valentino rileva lo spazio dei Vintage Store facendolo proprio per un momento, condensando il suo universo in un luogo fisico e innescando nuove direzioni.

Valentino Vintage Takeovers

Nato nell’ottobre 2021 con la raccolta dei capi vintage, il progetto Valentino Vintage è oggi alla fase 2: Valentino Vintage Takeovers. Un nuovo appuntamento, che vede al centro quattro celebri boutique che ospiteranno la selezione di capi Valentino Vintage.

Sono Madame Pauline Vintage a Milano, dal 7 al 12 giugno, durante il Salone del Mobile; The Vintage Dress a Tokyo, dal 7 al 19 giugno; New York Vintage a New York, dal 7 al 19 giugno; Resurrection Vintage a Los Angeles, dal 7 al 18 giugno.

È proprio qui, nel Vintage Store di riferimento, che i clienti potranno richiedere una consulenza su un capo Valentino Vintage e ricevere dal team consulting**, in collaborazione con il team archivio della Maison a Roma, un documento con tutte le informazioni disponibili relative al proprio capo.

Aspettando, poi, la fase 3, che andrà lì dove nascono le storie più nuove e più originali: le scuole di moda.

*Il servizio sarà attivo per un tempo limitato.

**Il servizio non autentica i capi a livello legale.