Valentino presenta Valentino Vintage, la nuova iniziativa con la quale la Maison va in cerca di un nuovo futuro per i suoi capi, ripartendo dal passato

È multiforme l’universo della Maison Valentino. Si compone di infinite costellazioni. Sono gli abiti delle collezioni passate: creazioni mutevoli, in costante movimento, eppure quasi eterne. Da questa poetica idea nasce l’iniziativa Valentino Vintage in cui il brand offre ai suoi clienti la possibilità di fare un viaggio nel passato ma guardando al futuro.

A partire da un segno grafico, un logo che racchiude tutti i loghi di Valentino, e con essi le storie dei capi che li portano sulla propria etichetta. Una iniziale, una linea che ora diventa un cerchio, segno di un approccio diverso, corale e consapevole.

Da qui la sensazione di infinite possibilità. Di abiti che sono passati di mano in mano. Mani che con un click tendono un filo verso l’altra parte del mondo e che arrivano tra le pareti dei suoi Vintage Store dove trovano posto storie di capi già passati di mano in mano, di click in click.



Un concept che dà nuova vita ai capi della maison attraverso un percorso rigoroso e certificato in cui il cliente può proporre il proprio capo Valentino "vintage" direttamente al Vintage Store selezionato.



Si parte dalla pagina dedicata sul sito che contiene tutte le indicazioni per dare una seconda vita ai capi Valentino. Da lì, si può accedere alla pagina con i contatti dei Vintage Store che partecipano all’iniziativa e richiedere una valutazione del proprio capo. Qualora la valutazione sia positiva e si voglia cedere il proprio capo, si riceverà un credito da spendere in specifiche boutique Valentino.





Per attivare il processo di valutazione digitale del capo, basta inviare una foto. Se la valutazione sarà positiva, Vintage Store invierà una mail al cliente con un range di valorizzazione del capo e l’invito a fissare un appuntamento. Il cliente potrà scegliere liberamente se confermare l’appuntamento al Vintage Store e cedere il proprio capo. In caso positivo, al Vintage Store sarà fatta la valutazione definitiva e, se il cliente accetta, a fronte della cessione del capo, riceverà un credito per l’importo concordato (un buono da spendere nella boutique Valentino associata al Vintage Store selezionato).



Ma non finisce qui: da gennaio 2022, nei Vintage Store sarà possibile trovare e soprattutto acquistare i capi della selezione Valentino Vintage.



Ecco i Vintage Store dell'iniziativa:



I Vintage Store selezionati e le boutique Valentino:

Madame Pauline Vintage - Foro Buonaparte 74, Milano

Valentino Milano Montenapoleone - Via Monte Napoleone 20, Milano

New York Vintage Inc - 117 West 25th Street, New York NY

Valentino Soho New York - 135 Spring Street, New York NY

Resurrection - 8006 Melrose Ave, Los Angeles

Valentino Beverly Hills - 324 North Rodeo Drive, Beverly Hills, Los Angeles

LAILA Tokio - 1-5-11-2F Shibuya Shibuya-ku Tokyo 150-0002

Valentino Ometesando – Tokyo Shinuya-ku 4-12-10 Jingumae, Omotesando Hills, Main BLDG, 1F/2F, Tokyo