La notizia "bomba" delle prossime sfilate milanesi: la Maison lascia (per questa stagione) Parigi e approda alla Fashion Week di Milano

Mentre il calendario della Milano Fashion Week è ancora in via di definizione e addetti ai lavori e fashion editor si domandano come sarà questa edizione "ibrida", anzi "phygital" com'è stata battezzata in queste settimane (ecco tutte le info sulla prossime sfilate milanesi), ecco che una notizia arriva a scaldare gli animi.

Eccezionalmente, la Maison Valentino abbandonerà la consueta collocazione nel calendario delle sfilate parigine e sfilerà a Milano.

La data di quello che si preannuncia sarà uno degli eventi cult di queste sfilate è prevista per il 27 settembre nella sua forma co-ed, ovvero .

Questo momento senza precedenti, dovuto alla pandemia di COVID-19, ha portato l’azienda a riconsiderare dove presentare la nuova collezione Valentino, scegliendo così di sfilare per questa stagione a Milano anziché Parigi, da decenni, ormai, sede di quasi tutti gli show della Maison.

Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo Valentino, dichiara: “Parigi è la città che da sempre ha ospitato i nostri show e che rappresenta il DNA Valentino. La situazione attuale che stiamo vivendo ci ha forzato a prendere una decisione inusuale. Credo che, in questo periodo storico, sia di fondamentale importanza rimanere concentrati sul lavoro da compiere. È stimolante poter pensare a nuove idee, e questo è il tempo, in cui le idee possono crescere e diffondersi. Milano è una nuova opportunità, un grande progetto che sto sviluppando con i miei team, sul concetto di identity”.

“Nello scenario attuale ci troviamo costretti ad anticipare decisioni, che tutelino le nostre risorse più importanti, le persone, e che esplorando opportunità alternative, mantengano il nostro brand rilevante. Sentiamo quindi sia più etico realizzare il nuovo show in Italia, a Milano. Crediamo fortemente che questo progetto contribuirà a sottolineare l’importanza di essere parte di un sistema moda rappresentato sia dalla Camera Nazionale della Moda Italiana che dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode” ha ribadito Jacopo Venturini, Chief Executive Officer della Maison.

Una scelta di sicuro forte quella di Valentino che contribuirà a dare un boost di forza e positività alle sfilate milanesi in un momento ancora così delicato, certo, ma che vede gli "attori" del settore moda desiderosi di affrontare con creatività ed energia.