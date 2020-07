Presentato sulla piattaforma digitale Fédération de la Haute Couture et de la Mode il video teaser anticipa la sfilata Couture di Valentino.



Creatività, immaginazione ed emozione: in una sola parola, couture, anzi haute couture.

In un momento in cui anche l'alta moda ha dovuto fare i conti con l'emergenza Covid con gli atelier "a ranghi ridottissimi" e gli show "a porte chiuse" da un parte e la presenza sempre più forte del digitale, strumento imprescindibile, dall'altra, Pierpaolo Piccioli ha voluto unire i due mondi in "Of grace and light", un progetto nato prima della pandemia e che oggi simboleggia il bisogno globale di bellezza e rinascita.

Così il Direttore Creativo della maison Valentino ha scelto l'artista Nick Knight, creatore di immagini tra i più innovativi e visionari al mondo, per raccontare in un video la magia e l'emozione che suscita la couture.

"La nostra fonte di ispirazione è stata Loie Fuller, incredibile pioniera della danza moderna, che ha influenzato il movimento Art Noveau, che a sua volta si riflette nella libertà, eleganza e grazia di questa collezione di Pierpaolo per Valentino. Pierpaolo ed io volevamo creare un Rinascimento della moda, totalmente liberi di parlare un linguaggio basato sulla bellezza e la fantasia" ha raccontato l'artista.

Protagonista del video teaser una figura a metà tra tecnologia e sogno che si muove all'interno di un abito in una danza di luce sulle note della colonna sonora affidata alla voce ipnotica di FKA Twigs



Il video anticipa la sfilata Haute Couture Fall Winter 2020 2021 che sarà presentata il prossimo 21 luglio nella cornice di Cinecittà, luogo simbolo della magia del cinema, luogo dove le storie, attraverso luce e movimento, prendono vita.

« Una creazione Couture prende vita solo attraverso il movimento, la luce, i colori e la musica, ma soprattutto attraverso l'essere umano che si trova in essa, avvolto, accolto dal tessuto. Che danza e che sogna. La Couture è viva, e così il sogno (Pierpaolo Piccioli) »