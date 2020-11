Trussardi rinnova la collaborazione con SeeMe, l’azienda solidale che garantisce un’occupazione alle donne maltrattate con corsi di formazione per creare accessori. Ecco la capsule di gioielli che sostiene i diritti delle donne

Trussardi rinnova per il secondo anno consecutivo la collaborazione con SeeMe e firma una capsule collection di gioielli che celebra e sostiene i diritti delle donne.

Prosegue così l’impegno di Trussardi nella battaglia contro la violenza di genere, mission iniziata nel 2017 con il progetto benefico #LovyFighters.

La mini capsule collection di quest’anno trae ispirazione dall’archivio storico del brand e si compone di quattro pezzi unici realizzati in galvanica oro e smalto nero.

La collezione è formata da una collana e un bracciale con maglia a catena e charms raffiguranti il levriero e il numero 1911 (data di nascita di Trussardi) e da un anello modello chevalier e un paio di orecchini pendenti, entrambi caratterizzati dallo storico logo del levriero (introdotto da Nicola Trussardi nel 1973).

I gioielli sono stati realizzati da donne vittime di violenze in collaborazione con Caterina Occhio che per anni si è occupata di cooperazione allo sviluppo alla Commissione Europea e alle Nazioni Unite.

Con SeeMe, azienda solidale da lei fondata, Caterina Occhio garantisce un’occupazione alle donne che hanno alle spalle storie di maltrattamenti attraverso corsi di formazione per creare gioielli e accessori.

La capsule collection sarà disponibile a partire dal 25 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza contro le donne.

Per tutto il periodo natalizio la troverete in esclusiva sul sito ufficiale del brand.