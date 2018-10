Timberland festeggia il 45° anniversario del suo scarponcino più iconico e lancia la prima campagna al mondo generata da una community



Lo Yellow Boot, lo scarponcino cult di Timberland, spegne quest’anno 45 candeline.

Per festeggiarne l'anniversario, il brand ha deciso di lanciare un’edizione limitata che lo omaggia: sarà disponibile in diverse nuance e caratterizzato da dettagli inediti come i lacci bicolore, un cartellino dedicato e la linguetta con il logo del "45°Anniversary" goffrato.

Con questa reinterpretazione, lo Yellow Boot torna attualissimo e di tendenza, anche se in realtà non ha mai smesso di esserlo. Introdotto da Sidney Swartz nel 1973 come calzatura pensata inizialmente per l’outdoor, durante gli anni 70 questa scarpa è diventata un’icona fashion tale da farsi largo nelle boutique di moda al fianco di chicche per intenditori.

E negli anni Ottanta la sua popolarità è arrivata ai massimi livelli, toccando l’apice in Italia grazie all’hype paninaro. Proprio i paninari nostrani, infatti, hanno adottato lo scarponcino Timberland come segno distintivo della loro sottocultura appassionata di made in U.S.A.



Ma anche i Nineties hanno consacrato questo boot a mostro sacro dello streetstyle, soprattutto grazie ai protagonisti dell’hip hop che l’hanno introdotto come accessorio must della loro divisa ufficiale.



Oltre alla special edition creata ad hoc per il 45°anniversario, Timberland presenta Celebrating Boots, la prima campagna al mondo generata da una community.

In collaborazione inedita con Unsplash, la social platform dei fotografi di tutto il mondo, questa campagna comunicherà al mondo le visioni personali dei boots Timberland, firmate dagli obiettivi dei vari fotografi.

Il brand selezionerà una trentina di scatti rappresentativi per includerli nella campagna della collezione Autunno-Inverno 2018.