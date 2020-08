Il marchio di intimo e homewear "young & cool" lancia un reggiseno dall'effetto "second skin"



Design essenziale, profili "ton sur ton", texture effetto "vedo non vedo" con effetto seconda pelle: questi i "segni particolari" del nuovissimo Tulle Bra di Tezenis, il reggiseno che sarà il protagonista della lingerie di fine estate (e del prossimo autunno)!

Una limited edition fresca come un sorbetto, grazie anche alla palette "juicy" composta non solo da grandi classici come il nero e il "nude" ma anche dall'acquamarine, il malva e il pompelmo.

Il Tulle Bra è presentato in esclusiva dall'influencer Giulia De Lellis, ambassador digitale di Tezenis.

Pronte a scoprire la Collezione Tulle?