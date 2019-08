Arcobaleni, stampe tie-dye e persino... il musetto del suo gatto: la cantante americana lancia una capsule speciale con Stella Mc Cartney.

Uscirà domani, 23 agosto, ma ha già registrato un boom di pre-ordini per "Lover", l'ultimo album di Taylor Swift.

E questa volta la cantante statunitense ha deciso di fare le cose in grande per festeggiare la sua ultima "creatura musicale": una capsule collection speciale firmata in collaborazione con Stella McCartney.

La designer inglese e Taylor, amiche da diverso tempo, hanno realizzato insieme la linea di merchandising ufficiale #StellaxTaylorSwift.













La collezione mixa stampe arcobaleno ed effetti tie-dye pastello, su capi e accessori spuntano i versi delle canzoni di "Lover" e persino le immagini di Benjamin Button, uno dei tre amatissimi gatti di Taylor (il terzo dopo Meredith e Olivia).

Ovviamente non manca l'attenzione alla sostenibilità, da sempre nel cuore della designer inglese (vegetariana e animalista convinta da anni): i pezzi che compongono la capsule, infatti, sono realizzati in cotone organico e poliestere ricicliato.

#StellaxTaylorSwif sarà in vendita dal 23 al 25 agosto in un pop up dedicato a New York ma online è possibile pre ordinarla già dal 22 agosto sul sito di Stella McCartney.