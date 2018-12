Il 4 dicembre la Galleria Vittoria Emanuele è "esplosa" di luce e colore per l'accensione dell'albero di Natale firmato Swarovski.

La Galleria Vittorio Emanuele, salotto milanese per eccellenza, gremita da una folla in attesa, un maestoso albero al centro, tempestato di decorazioni in cristallo e una madrina speciale per celebrare la magia del Natale.

Ieri, 4 dicembre, Swarovki ha celebrato l'accensione del suo albero nel cuore di Milano, dono della maison austriaca alla città, con una cerimonia fatta di luci ed emozione.



Fino al 6 Gennaio 2019, la Galleria Vittorio Emanuele II sarà illuminata grazie al Digital Christmas Tree di Swarovski, quest’anno dedicato alla magia del gioco e alla gioia dei momenti trascorsi in famiglia, tradizionale e non.







Realizzato con il patrocinio del Comune di Milano, l’Albero è alto più di 12 metri e decorato da oltre 10.000 ornamenti, fra cui più di 1.000 stelle di Natale Swarovski, illuminato da 36.000 luci ed impreziosito da un imponente puntale a forma di stella.



Per la cerimonia di apertura, alla presenza del Sindaco Beppe Sala, Swarovski ha scelto come madrina la showgirl Belén Rodriguez, che per l’occasione era accompagnata dal figlio Santiago.



Belén - già volto Swarovski – e il piccolo Santiago, hanno acceso il magico Albero di Natale con un emozionante spettacolo di luci e musica.



La showgirl ha dichiarato: "è un grande onore e piacere essere la madrina dell’accensione dell’Albero di Natale Swarovski. L’atmosfera delle feste è un momento speciale che mi piace condividere con la mia famiglia e in particolar modo con mio figlio, che rende il mio Natale ancora più magico e emozionante”.







Da sinistra: Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, il Sindaco Beppe Sala, Michele Molon, la madrina Belén Rodriguez con il figlio Santiago e Massimo Del Greco.





“È una grande gioia illuminare con il nostro Albero la Galleria Vittorio Emanuele per il quinto anno consecutivo. Quest’anno l’albero è ancora più magico perché parla il linguaggio digital e social dei "millennials", e allo stesso tempo è un invito a tornare bambini e riscoprire le emozioni più autentiche della nostra tradizione e del passato”. – ha dichiarato Massimo La Greca, Managing Director Market Cluster Italy & Iberica.



“L’Albero Swarovski non è solamente il simbolo del Natale a Milano, ma anche un esempio di omnicanalità e digitalizzazione, un modo per essere più vicini al nostro pubblico, che potrà giocare con il nostro brand, interagire con le nostre collezioni, divertirsi e vivere un’emozione. Swarovski a Milano supera le classiche regole del Retail, portando un’innovazione davvero unica” – ha aggiunto Michele Molon, Executive Vice President Omnichannel and Commercial Operations.

Il Natale di Swarovski quest'anno vedrà protagonista la magia delle gioco: alla base dell'albero, infatti, è stata allestita una mostra dedicata alle creazioni in cristallo ispirate al tema del gioco e dei ricordi d’infanzia, realizzate dalla maison in oltre 120 anni di storia.



Immancabili i primi giochi che si ricevono da bambini, come il teddy bear: la versione in cristallo è l’orsetto Kris di Swarovski che proprio quest’anno compie 25 anni.





Sono state esposte alcune delle sue versioni più amate, oltre ad un pezzo unico realizzato completamente a mano e ricoperto da migliaia di cristalli Light Siam, di una sfumatura rosso scuro molto natalizia.



Nell’anno del suo anniversario, spazio anche a Mickey Mouse e alla sua Minnie, nella versione Swarovski realizzata con l’innovativa tecnica Pointiage®, che prevede l’applicazione manuale di migliaia di cristalli e centinaia di ore di lavorazione.

Inoltre non manca l'attenzione alla tecnologia e al mondo dei social: con i device Try-on e Wishlist sarà possibile “vestirsi” di cristalli e con i Fun Wall via libera ai selfie di Natale più glamour.