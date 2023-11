Gucci inaugura il periodo delle Festività natalizie con l'esclusiva campagna Gucci Gift che celebra l'arte del regalo



Il periodo delle festività si avvicina e la Maison è lieta di presentare la campagna Gucci Gift di quest'anno, che offre una selezione particolarmente curata di articoli che celebrano l'arte del regalo.

La campagna è una nuova pagina nella storia di Sabato De Sarno, Direttore Creativo della Maison, un omaggio all'idea di famiglia nel senso più ampio, che accompagna la sua visione fin dall'esordio di Gucci Ancora, lo scorso settembre.

In queste immagini, scattate da Anthony Seklaoui, le atmosfere familiari si fanno festose, colme di gioia e di amore. Istantanee che inquadrano uno, due, infiniti momenti di semplice e meravigliosa realtà.

La campagna Gucci Gift propone prodotti dalle finiture raffinate, tonalità accese, silhouette eleganti e dettagli scintillanti. La collezione di borse simbolo della Maison è disponibile in un'ampia selezione di colori e materiali, ognuna contraddistinta da elementi di metallo e da decorazioni in cristallo.

Una vasta scelta di borse da viaggio e accessori tratti dalla collezione Gucci Valigeria, tra cui trolley rigidi, beauty case, borsoni di varie forme e dimensioni, è realizzata in tessuto GG in diverse declinazioni.

In evidenza su calzature, borse, accessori in pelle, ma anche su giacche, capi in denim e articoli in seta, il Morsetto è presente nella collezione Gucci Gift, e arricchisce la narrazione della campagna con sofisticati richiami e rivisitazioni di uno dei codici più distintivi della Maison.

Ampliando il racconto legato all'emblematico motivo, il Morsetto ispira la creatività degli allestimenti appositamente realizzati, che presentano la collezione Gucci Gift in tutto il mondo.

Vetrine e pop-up rivelano un affascinante regno fatto di confezioni regalo, ognuna allegramente sigillata dall'emblematico Morsetto − un'allusione all'incanto dell'ignoto e un invito a scoprire una selezione di sorprese pregiate.

I pop-up di Parigi, Londra, Shenzhen e Bangkok saranno aperti per i mesi di novembre e dicembre. La selezione è disponibile in negozi selezionati in tutto il mondo e online su gucci.com.

Gustatevi il video della campagna Gucci Gift.

CREDITS:

Creative Director: Sabato De Sarno

Artistic Director: Riccardo Zanola

Director: Marcell Rev

Photographer: Anthony Seklaoui

Stylist: Alastair McKimm

Make Up: Sam Visser

Hair: Benjamin Muller