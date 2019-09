Per l'anniversario dei 25 anni della sitcom arriva "Ralph Lauren X Friends", la collezione che guarda agli outfit di Rachel Green. Per chi ama essere super "chic at work". Ma anche nel tempo libero, con i propri "friends"



Ralph Lauren ha appena lanciato la sua nuova collezione ispirata a Rachel Green, il mitico personaggio di Friends interpretato da Jennifer Aniston.

O-mio-Dio! Direbbe Janis, la fidanzata petulante di Chandler. Ma in realtà chiunque abbia amato Rachel, Monica & Co. non potrà esimersi dall’esclamare OMG!

Si chiama Ralph Lauren X Friends ed è la sorpresa che il brand fa a tutti i fan nostalgici della serie cult anni Novanta.







Credits: Ralph Lauren

Capi e accessori dal mood Nineties che hanno come musa lei, la stilosissima Rachel.

Sempre impeccabilmente vestita in ogni puntata di Friends, perfino quando lavora come cameriera nella caffetteria Central Perk.



L’amore di Rachel per la moda la spinge a cercare di inserirsi in quel mondo per lei mitico. Così dopo un'esperienza da Bloomingdale’s riuscirà a coronare il suo sogno. Facendosi assumere indovinate un po’ da quale marchio di haute couture?

Esatto: Ralph Lauren!

Per questo motivo il brand ha deciso di omaggiare il 25esimo anniversario di Friends dedicando alla “sua” Rachel una capsule ricca di capi e accessori a lei ispirati.

Il mood è quello della donna impegnata e multitasking: ogni pezzo si intesse infatti del filo conduttore Wear to Work, offrendo soluzioni perfette da sfoggiare in ufficio.

Completi blazer e pantaloni a gamba dritta con pieghe, maglie a dolcevita a coste, classiche camicie bianche button-down… Insomma: nessuno dei must have che Rachel Green sapeva “mixare & matchare” alla perfezione manca all’appello.







Credits: Ralph Lauren

Perfino il suo grande amore - non Ross ma il cappotto modello vestaglia - fa parte della collezione. Ed è pronto a fare battere i cuori di tutte!

E poi maglioni a trecce, gilet di lana da indossare sopra le camicie, pantaloni paper-bag, chemisier in raso e gonne in camoscio.



Tutti i trend targati Nineties rivivono nella capsule Ralph Lauren X Friends, riproposti in chiave attuale per rispondere alle esigenze di tante donne.





Pantaloni skinny in twill di cotone si mescolano a camicette in georgette dal sapore romantico e sofisticato, proprio come si rivelava ogni outfit di scena indossato da Rachel Green.



Questa linea in edizione speciale pensa anche alle donne nel tempo libero, magari dopo il lavoro e nei week-end in cui si vogliono concedere una gita fuori città.

Oppure una visita al museo di storia naturale, per sentirsi davvero Rachel che va a trovare Ross!

Per i momenti “out of office”, ci sono chemisier in denim fluido e addirittura una giacca biker in pelle di pecora.

E come potrebbe mancare il maglione dolcevita a coste? Rachel ne ha fatto così ampio sfoggio da consacrarlo a capo cult del decennio ’90!





Credits: Ralph Lauren

Dalle borse tote al bauletto Hayeward fino ai sandali in raso e in pelle e alle sciarpe in seta, la collezione si arricchisce anche di tantissimi accessori “Rachel Approved”.



Un bell’omaggio da parte di un brand che è stato celebrato nella serie e che quindi, a sua volta, ha voluto ricambiare.

Era il 1999: a quinta stagione inoltrata, per la precisione nell’episodio numero 17, Rachel viene assunta da Ralph Lauren.

Da quel momento diventa un’icona di stile da cui non si può prescindere per essere eleganti, professionali, chic e bellissime in ufficio.



I suoi look hanno sempre guardato allo stile di Ralph Lauren e lo stilista in persona è apparso in un cameo nell'ottavo episodio della sesta stagione.