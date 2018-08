Due nomi eccellenti della moda interpretano uno dei capi dell'inverno per antonomasia: il piumino!



Sembra presto per cominciare a parlarne ma la novità e troppo ghiotta per attendere fino ai primi freddi: il marchio storico del duvet, Moncler, e il brand sinonimo di alta moda italiana, Valentino, saranno i grandi protagonisti del prossimo inverno.

I due marchi, infatti, hanno unito il loro stile e know how per la realizzazione di due piumini per l'Autunno/Interno 18 -19.



Per la pre collezione donna Valentino Fall 18, presentata a New York il 10 gennaio 2018, sono stati creati in collaborazione con Moncler due duvet, che interpretano due temi importanti della collezione, il lettering VLTN e la tigre, emblema della collezione.

Mentre le versioni maschili sono stati svelati a Parigi, il 17 gennaio 2018 in occasione della sfilata Uomo Valentino Autunno/Inverno 18 -19.







I pezzi, nati dalla collaborazione Moncler/Valentino, saranno in vendita esclusivamente in 65 boutique Valentino nel mondo e su Valentino.com a partire da fine agosto.

Non resta che attendere l'arrivo del "grande freddo"...