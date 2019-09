Arriva "Pandora Me", la nuova linea di micro charm, orecchini, bracciali e spille in Argento Sterling 925 che celebra la simbologia. E ha come volto la celeb eco-impegnata Millie Bobby Brown



Pandora Me è la nuova collezione di micro charm, orecchini a lobo, bracciali e spille in Argento Sterling 925 che celebra la cosa più significativa che ci sia: i simboli.

Siamo una specie (quella umana) e una generazione (quella 3.0) che fa largo uso di simbologia e messaggistica: emoticon, gesti, disegni, emoji e vettoriali fanno parte del DNA della società odierna.



Per esprimere un messaggio così come per esternare un’emozione, Pandora ha scelto quindi di inglobare nelle proprie creazioni dei disegni in miniatura. Piccoli di dimensione ma grandi di significato.





Credits: Pandora

Simboli in Argento Sterling 925 rifiniti a mano rendono unici i gioielli di Pandora Me, funzionando come potenti indicatori di personalità interpretabili in infiniti modi.



Dalle lune blu alle api, dalle note musicali ai magici unicorni, ogni pezzo ha un significato.

Anzi: mille significati! Sta a chi lo indossa definirlo. E sta a chi guarda, poi, leggere il simbolo in una maniera oppure in un’altra.

Pandora Me è molto attuale anche per il suo impegno a livello di sostenibilità: l’Argento Sterling 925 di cui si compone è riciclato e decorato con pietre di provenienza responsabile.





Credits: Pandora

Anche il nuovo volto della collezione è molto eco-friendly: si tratta dell’attrice e attivista Millie Bobby Brown, celebre per la serie tv Stranger Things e da sempre in prima linea nella guerra contro l’inquinamento.

Le foto della campagna sono state scattate dalla fotografa Cass Bird e immortalano la Brown mentre indossa i suoi simboli del cuore, condividendo le storie personali che si celano dietro ogni pezzo.

I gioielli di Pandora Me saranno disponibili nei negozi e sull’e-store a partire dal 3 ottobre.