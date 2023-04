Non c'è dubbio: è la star del momento. In attesa del suo arrivo a Milano e del suo matrimonio con Jacob Hurley Bongiovi (annunciato su Instagram), immaginiamo come sarà il look del giorno del sì sfogliando make-up ed hair style del passato

Millie Bobby Brown, la diciannovenne star della serie "Stranger Things" è sotto i riflettori dopo l'annuncio - attraverso un post su Instagram con una foto in bianco e nero che la ritrae con il suo fidanzato, Jacob Hurley Bongiovi, il figlio di Jon Bon Jovi - del suo matrimonio. Lo scatto, accompagnato da una frase del brano "Lover" di Taylor Swift -"Ti ho amato per tre estati, ora le voglio tutte"- lascia poco spazio a ogni dubbio: Millie è pronta per il grande passo. I fan sono tutti in delirio, soprattutto quelli italiani che ben presto potranno incontrarla a Milano.

Millie Bobby Brown in Italia

Millie Bobby Brown arriverà presto in Italia. Il 28 aprile, infatti, sarà all'Alcatraz di Milano per una giornata-evento "Stranger Day - With Millie"; nel corso di un panel conoscerà i propri fan chiacchierando con loro e rispondendo alle loro domande. In attesa del meeting milanese e della data del suo matrimonio, sfogliamo insieme una carrellata dei suoi migliori beauty look fantasticando su quello che sfoggierà nel giorno del sì.

Lo chignon con colori a contrasto

Il raccolto con chignon è un grande classico. Opterà per lo stesso colore biondo (con radici più scure)?

Capelli scuri con frangia a tendina

Eccola in un altro scatto con il futuro marito in cui l'attrice sfoggia una chioma castano scura. Il mood dark ci piace, ma speriamo che opti per qualcosa di diverso.

Smokey eyes sì o no?

Per le occasioni da red carpet lo ha scelto più volte. Eccolo in una versione marrone scuro + oro proposta in due varianti (la seconda è decisamente più soft). Forse un po' "too much" per il matrimonio, ma se il look lo permette....

E se lasciasse i capelli sciolti?

Non potrebbe che piacerci! Qui è la lunghezza a fare la differenza: mossi, lunghissimi, biondi e con frangia oppure taglio medio corto per un bob più fresco e easy?

A proposito di caschetto, abbinato a un accessorio ci piace ancora di più (magari con un cerchietto in una versione bianca per il giorno del matrimonio).

Semiraccolto mosso

Altro hairdo classico per il giorno del sì è il semiraccolto con capelli mossi. Questo look è molto semplice ma a prova d'errore. Ps: notate il dettaglio della manicure rosa lattiginoso. Chissà se ne sceglierà una simile...

Eyeliner black e labbra rosse (o rosa)

Un'accoppiata da red carpet, meno scontata per un matrimonio ma...date un occhio a questo scatto: perché non "osare" lo stesso make-up per il giorno del sì?

L'eyeliner nero è perfetto anche quando accostato a un rossetto rosa nude.

Credit ph: GettyImages