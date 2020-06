Entro il 2025 il brand di gioielli userà solo risorse riciclate, riducendo le emissioni di anidride carbonica, il consumo di acqua e altri impatti ambientali

Pandora, il principale brand di gioielli al mondo, prende un impegno importante per l'ambiente: ha infatti annunciato che entro il 2025 smetterà di produrre i propri pezzi con oro e argento estratti, prediligendo invece risorse riciclate.

“Oro e argento sono materiali splendidi che possono essere riciclati all’infinito, senza perderne la qualità", ha spiegato il CEO di Pandora, Alexander Lacik, "i metalli estratti secoli fa sono ancora come nuovi. Non si ossideranno e non si rovineranno mai. Preserveremo l'ambiente e i nostri gioielli saranno ancor più ecosostenibili".

L'utilizzo di oro e argento riciclati avrà grossi vantaggi sull'impatto ambientale: ridurrà infatti le emissioni di anidride carbonica e il consumo di acqua. Non tutti sanno per esempio che le emissioni di anidride carbonica create dall'approvvigionamento di argento riciclato sono un terzo rispetto a quelle dell’argento estratto. Tutti gli utilizzi dei metalli nei gioielli Pandora saranno coinvolti: dai grani ai prodotti semi finiti come le collane.

Ma Pandora è un'azienda che punta ad essere sostenibile anche sotto altri fronti: nel 2020 si servirà di energia elettrica 100% rinnovabile nelle sue due fabbriche di produzione in Thailandia, mentre entro il 2025 tutte le operations di Pandora avranno zero impatto ambientale. Non solo, l'azienda ha aderito a Science Based Targets, un'iniziativa globale per combattere il cambiamento climatico.