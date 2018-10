Due location esclusive fanno da sfondo al lancio della nuova collezione PANDORA . Scoprite con noi i bracciali Reflexions.





Una fuga nella Riviera francese e sorprese ad alto tasso di stile. Così PANDORA ha pensato di offrire un momento di relax ai suoi ospiti di ritorno dal frenetico “Mese della Moda”, trasportandoli in una due giorni dedicata al self-care e alla scoperta delle nuove collezioni del brand danese.



Prima tappa una Bubble House privata disegnata dall’architetto Antti Lovag. Un luogo magico (e segreto!) dalla vista mozzafiato sul mare, il set perfetto per svelare al pubblico REFLEXIONS, la nuova collezione di bracciali e charm, dal design studiato per esprimere la propria personalità. Come? Un indizio è già fornito dalla X del nome che racchiude diversi significati, sta a voi, con il vostro gusto e il vostro stile personale decidere in cosa effettivamente si trasformi questa lettera versatile.











La scelta e la personalizzazione passa poi attraverso i materiali e i metalli che si intrecciano e si alternano: lo splendente PANDORA Shine, il romantico PANDORA Rose e il luminoso Argento Sterling 925, bracciali flessibili grazie alla texture a maglia dalla chiusura rettangolare armoniosa. E ancora, si continua con il design dei charm, che si posizionano con facilità come clip sul bracciale. Il simbolo di infinito, una corona, un cerchio con pietre scintillanti e tanti nuovi preziosi accessori invitano le donne a esprimere la propria creatività e a prendere ispirazione le une dalle altre.









Tante infatti le donne e amiche del brand presenti, giornaliste e influencer internazionali come la tedesca Leonie Hanne e la spagnola Sylvia Garcia Diez e celebrities come la modella Winnie Harlow, l’attrice Ashley Benson, Suki Waterhouse, Olivia Culpo e la nostra Francesca Chillemi.











“Le donne che ci ispirano sono tantissime”, confessano Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, gli italianissimi Creative Director del brand, “le ragazze che abbiamo invitato all’evento, le attrici italiane come Monica Vitti, Frida Khalo, una donna anticonformista con un gusto per i gioielli unico. Ma anche uomini come David Bowie. Non ci piace chiuderci in un genere, PANDORA è sempre stato un brand inclusivo e una famiglia e sempre di più ci vogliamo aprire alla diversità”.











Per concludere l’esperienza in modo davvero “regale” Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli aprono le porte di un vero e proprio castello, Chateau Saint Georges, dove, vestite da principesse, abbiamo potuto ancora una volta giocare con il nostro stile personale grazie alle infinite combinazioni dei nuovi bracciali PANDORA .











Scoprite tutte le foto dell'Evento PANDORA REFLEXIONS.









La nuova collezione Pandora presentata in Costa Azzurra La Bubble House di PANDORA.

Courtesy Pandora



Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, Direttori Creativi di PANDORA con Ashley Benson e Suki Waterhouse.





Courtesy Pandora

La collezione di bracciali REFLEXIONS di PANDORA.

Courtesy Pandora





La Bubble House dell'evento PANDORA.

Courtesy Pandora



L'attrice e modella Suki Waterhouse.

Courtesy Pandora



La Bubble House di PANDORA.

Courtesy Pandora





La collezione di bracciali REFLEXIONS di PANDORA presentata in Costa Azzurra.

Courtesy Pandora



La collezione di bracciali REFLEXIONS PANDORA.

Courtesy Pandora

Cecilia Young nella Bubble House di PANDORA.

Courtesy Pandora





La splendida location del party PANDORA.

Courtesy Pandora

Francesca Chillemi, tra le celeb e influencer presenti al party PANDORA.

Courtesy Pandora

Lo Chateau Saint Georges, location del party PANDORA.



Courtesy Pandora



